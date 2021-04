Olivia, figlia di Veronica Peparini balla ad Amici/ De Martino e Stash in lacrime

Veronica Peparini regala un momento molto toccante al pubblico di Amici 2021 nel corso della quinta puntata del serale. Durante la terza manche, la coach presenta l’esibizione di Giulia e ne svela il tema “In questa coreografia voglio mostrare che ognuno non deve dimenticare che dentro di se ha un bambino”, poi svela che c’è una partecipazione speciale nella coreografia “È Olivia”. Si tratta della figlia di Veronica Peparini, che fa dunque il suo esordio in Tv e su un palco come quello di Amici. La bambina balla insieme a Giulia una coreografia sulle note de “L’anima vola” di Elisa e lascia tutti in lacrime. Veronica Peparini è emozionatissima ma sono Stefano De Martino e Stash a versare vistose lacrime. Entrambi, d’altronde, sono papà e comprendono l’emozione che può portare un figlio. Intanto su Instagram anche Andreas Muller, compagno di Veronica, si complimenta con la piccola Olivia: “Brava piccolina. Aveva la tachicardia fino a l’ultimo secondo, ma è stata una vera ballerina. Tutti in lacrime.” ha scritto il ballerino.

