Olivia “Lulu”, figlia Niccolò Fabi morta per meningite/ “Dolore innaturale da vivere”

Olivia è stata la figlia di Niccolò Fabi morta per “una sepsi meningococcica fulminante” come raccontato dallo stesso cantautore. Una perdita atroce per il cantautore che per un lungo periodo ha deciso di prendersi una lunga pausa dal mondo della musica. Correva l’anno 2010 quando, nel mese di luglio, Niccolò Fabi si ritrova costretto a dover dire addio alla sua piccola Olivia chiamata Lulùbella. Una morte causata da una meningite fulminante, per la precisione sepsi meningococcica.

Shirin Amini, ex moglie Niccolò Fabi/ Chi è la fotoreporter di origine iraniana

Proprio Niccolò ha voluto informare i suoi fan e il pubblico di questa tragedia: “Amici, vi sto per scrivere quello che non avrei mai voluto scrivere. Questa notte una sepsi meningococcica fulminante ha portato via nostra figlia Olivia, Lulùbella per chi l’ha conosciuta e amata, il dolore devastante che mi attanaglia la gola è la conseguenza dell’esperienza più inaccettabile, orrida, ingiusta e innaturale che un essere umano può vivere. Inutile dirvi che fino a quando non avrò trovato un modo per trasformare questo dolore e dare un senso costruttivo a questo incubo, il palcoscenico sarà l’ultimo posto in cui desidererò stare. So di poter contare sulla vostra sensibilità e sull’amore che mai come adesso è l’unico strumento che merita di essere suonato. Un abbraccio che contiene tutto”.

SHIRIN AMINI, MOGLIE NICCOLÒ FABI/ La morte della figlia Olivia affrontata insieme

Niccolò Fabi e la figlia Olivia: dopo la morte la fondazione “le parole di Lulù”

La morte di Olivia Fabi ha scossa la vita di Niccolò Fabi e della moglie Shirin Amini. La coppia ha vissuto un momento terribile della loro vita nel luglio del 2010 quando hanno dovuto affrontare la morte prematura della piccola Olivia scomparsa per una meningite fulminante. Un dolore atroce, una ferita che non si rimarginerà mai. Dopo la morte della piccola Olivia, la coppia si è impegnata nel social creando la fondazione “Le parole di Lulù”, un’organizzazione di attività ludiche ed educative che favoriscano la crescita e la salute dei bambini.

Niccolò Fabi e la morte della figlia/ “Il dolore non è rimasto chiuso in una stanza”

Una fondazione che si impegna nel tutelare la salute e il benessere dei più piccoli. Il cantautore ha poi dedicato, due anni dopo, alla figlia il brano “Ecco”. Una bellissima ed emozionante dedica d’amore in cui con la voce rotta dall’emozione canta “Io certo non ti lascerò mai andare. Ecco. Di certo non ti lascerò sparire. Ecco, ecco”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA