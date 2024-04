Olivia, Miles e Ethan, chi sono i figli di Joe Bastianich/ “Devono trovare la loro strada, devi supportarli”

Olivia, Miles e Ethan, chi sono i figli di Joe Bastianich

Joe Bastianich è sposato con Deanna con cui ha avuto tre figli, Olivia, Miles e Ethan. Olivia è la primogenita e con lei Bastianich ha vissuto per la prima volta la paternità. “Quando è nata la mia prima figlia, Olivia, ho deciso che volevo ricreare per loro una casa italiana, legata alle nostre origini e alla cultura del vino italiano. Volevo che anche loro avessero la fortuna, come ho avuto io, di avere una doppia vita legata a due magnifiche culture. Per questo è nata la Cantina Bastianich, la realizzazione di un sogno”, ha raccontato l’imprenditore pubblicando una foto sul suo profilo Facebook.

Deanna, chi è la moglie di Joe Bastianich/ Amore a prima vista: poi il matrimonio e la crisi

I tre figli di Bastianich vivono negli Stati Uniti con mamma Deanna con cui Bastianich è sposato da anni e su di loro non si hanno molte informazioni. Bastianich, tuttavia, parla spesso del suo rapporto con i figli e, recentemente, ha svelato anche cosa si augura per loro.

Joe Bastianich e il sogno per i figli Olivia, Miles e Ethan

Joe Bastianich, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Antonella Clerici all’interno del programma “E’ sempre mezzogiorno”, ha parlato dei figli Olivia, Ethan e Miles svelando se, in futuro, abbiano intenzione di seguire le orme del papà. Bastianich, immaginando il futuro dei figli, ha detto:

Perché Joe Bastianich partecipa all'Isola dei Famosi 2024?/ La rivelazione in una clip: "Parto per..."

“Sono cresciuto in Italia, hanno la cultura e la conoscenza del vino. Fanno tutt’altro nella vita perché non volevo impostare il tutto sulla mia carriera. I figli devono trovare la loro strada, devi supportarli e magari qualcuno torna nel vino o nella ristorazione. Spero davvero che sia così”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA