Olivia Newton-John: chi è Sandy di Grease e malattia/ “Non so quanto vivrò ancora”

Torna Grease in tv con Olivia Newton John e John Travolta: ecco chi è l’attrice

Un appuntamento imperdibile è quello previsto nella prima serata del 1° marzo su Italia 1, alle ore 21:20 circa, con Grease, film musicale diventato un cult per gli irriducibili romantici, che tratta di una lovestory inscenata dagli attori protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John, nei panni di Danny Zuco e Sandy Olsson. L’attrice nativa di Cambridge Olivia reincarna per molti un ideale di bellezza mai tramontato. Ma al di là delle apparenze di diva irraggiungibile e la sua iconicità mantenuta nel tempo, all’ormai veneranda età di 73 anni lei non vive giorni sereni, dal momento che da anni lotta contro il cancro e le sue recidive. “Non so quanto vivrò ancora -svela la diva ai microfoni della tv australiana-, non voglio saperlo dai dottori. Ogni giorno è un regalo”.

Olivia Newton-John sta morendo?/ Cancro al seno: "Non so quanto mi resta ancora..."

Attualmente l’artista è in cura al quarto stadio del cancro, che le fu diagnosticato al seno per la prima volta 30 anni fa e con cui nel corso del tempo lei ha imparato a convivere, nonostante le paure legate alla possibilità di non riuscire a sconfiggere la malattia e quindi alla sua possibile morte che potrebbe conseguirne.

Grease, Canale 5/ Curiosità sul film con John Travolta (oggi, 27 giugno)

Olivia Newton-John e il calvario del cancro: le dichiarazioni struggenti

Di recente, in un intervento concesso a mezzo media, Olivia Newton John non ha lesinato dichiarazioni sulla malattia che la mette a dura prova ogni giorno, che considera un’opportunità per vedere con occhi diversi la vita in generale, con l’ottica cioè della compassione: “Lo vedo come un viaggio della mia vita. Mi ha dato scopo e intenzione, mi ha insegnato molto sulla compassione. Un dono”. Chiaramente l’artista storica che ha rivoluzionato l’educazione fisica del mondo della filmografia con Grease, lasciando il segno con le sue coreografie di ballo in coppia con John Travolta, non augurerebbe a nessuno la sua malattia, anche se per lei essa rappresenta una chance importante. Per l’attrice il tempo passa inesorabile e va vissuto a pieno, nel bene e nel male e senza rimandare nulla, perché non si sa mai “quanto tempo ci resterà ancora da vivere”. Nella sua lotta pluriennale contro il cancro che l’ha colpita, di cui l’ultima recidiva risalente al 2017, la star di Grease non rinuncia alle terapie tradizionali, seppur ammettendo di ricorrere alla cannabis come cura alternativa, una scelta volta a mettersi al servizio della continua ricerca scientifica: “Ho potuto vedere i vantaggi quando ho iniziato a usarla. Aiuta con l’ansia, il sonno e con il dolore. Non sto dicendo di non fare le terapie, ma voglio solo aiutare la ricerca e scoprire quali cose funzionano”.

LEGGI ANCHE:

Olivia Newton-John sta morendo?/ Video, dopo la smentita ufficiale arriva il pranzo con il marito: "solo voci"

© RIPRODUZIONE RISERVATA