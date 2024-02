Olivia Newton-John, com’è morta la celebre attrice di Grease?/ La malattia e la battaglia contro il tumore

Olivia Newton-John, nota per il suo ruolo di Sandy in Grease, è morta nel 2022 dopo aver combattuto contro un cancro

Olivia Newton-John, l’indimenticabile interprete di Sandy nel film “Grease”, è morta nel 2022 dopo una lunga battaglia contro il tumore. La sua scomparsa ha provocato un dolore profondo nei cuori dei suoi fan sparsi in tutto il mondo. Nata a Cambridge nel 1948, Olivia ha trascorso parte della sua giovinezza in Australia prima di trasferirsi nel Regno Unito nel 1966, dove ha iniziato la sua carriera nella musica. Il suo primo singolo, “Till You Say Be Mine”, segnò l’inizio di un viaggio musicale che la portò al quarto posto all’Eurovision Song Contest nel 1974 con il brano “Long Live Love”.

Tuttavia, è stato il suo ruolo iconico nel film “Grease” nel 1978 a renderla una superstar globale, accanto a John Travolta. La sua lotta contro la malattia è iniziata nel 1992, quando le è stato diagnosticato un tumore al seno, inizialmente sconfitto. Da allora, Olivia è diventata una fiera sostenitrice della prevenzione, tanto che a Melbourne, in Australia, un centro per la lotta contro il cancro porta il suo nome.

La straziante dedica di John Travolta: “Tuo dal primo momento che ti ho visto”

Nel 2013, purtroppo, le sue condizioni di salute sono peggiorate con una recidiva estesa anche alla spalla. Nonostante le difficoltà, Olivia ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione, supportata dal marito e dalla sua famiglia. Nel 2017 le è stato diagnosticato un tumore alla schiena, alla base della colonna vertebrale. Pochi anni dopo, l’iconica co-protagonista di “Grease” ci ha lasciato, lasciando milioni di fan con il cuore spezzato.

Anche John Travolta, dopo la sua morte, ha dedicato un pensiero di profonda tenerezza ad Olivia Newton-John. “Mia cara Olivia, hai reso le nostre vite migliori. Ti voglio tanto bene. Ci vedremo lungo la strada e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo dal primo momento che ti ho visto e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!”.

