Olivia Newton John e l’incontro con John Easterling/ “Mi ha aiutata a superare la morte di Patrick McDermott”

John Easterling, chi è il marito di Olivia Newton John

John Easterling è stato il marito di Olivia Newton John. Olivia ha conosciuto John nel 2006. L’imprenditore è stato accanto alla moglie in questi anni di battaglia contro il cancro. John è il presidente della Amazon Herb Company e per vent’anni si è occupato di studiare l’uso medicinale delle piante. I due si sono sposati nel 2018 e hanno dato vita assieme alla Olivia Newton-John Foundation Fund per sostenere la ricerca sulle piante medicinali e il loro impiego per alleviare la sofferenza di chi lotta contro il cancro. In un’intervista a People, Olivia Newton John si era detta fortunata ad aver incontrato John: “Sono molto fortunata ad essere sposata con un uomo meraviglioso che ha grande conoscenza della fitoterapia. Ora sta coltivando cannabis medicinale per me, è semplicemente meraviglioso. Mi aiuta in ogni area”.

John Travolta, la toccante dedica a Olivia Newton-John/ "Hai reso le nostre vite di molto migliori"

Olivia Newton John ha conosciuto John Easterling all’età di 60 anni. A tal proposito aveva rivelato: “Non mi aspettavo di innamorarmi e poi è accaduto. È un uomo estremamente intelligente e compassionevole. Dice sì a tutto, dice sì alla vita. È un marito amorevole, fantastico. Dico sempre ai miei amici che non è mai troppo tardi per trovare l’amore. Io ho trovato l’amore della mia vita alla soglia dei 60 anni. Sono grata”. Olivia Newton John aveva conosciuto John un anno dopo la scomparsa tragica del primo marito Patrick McDermott. L’uomo era tragicamente scomparso dopo un giro in barca. Il suo corpo non fu mai ritrovato. In unintervista, Olivia aveva confessato: “Mi ha aiutato a superare la perdita di Patrick”.

John Easterling e Matt Lattanzi, marito e ex Olivia Newton-John/ I suoi amori

John Easterling e l’annuncio social della scomparsa di Olivia Newton – John

John Easterling è nato il 10 aprile 1952, sotto il segno dell’Ariete. Non si conosce molto su di lui, a parte che è stato il marito di Olivia Newton-John per 14 anni. John ha anche prodotto diversi film di Hollywood e film per la tv, come ad esempio Big River Man, The Bonnie Hunt Show e Loose Women. È cresciuto a Charlotte e ha preso una laurea in studi ambientalistici all’Università della North Carolina. E’ stato sposato con Olivia Newton John dal 2008 fino alla morte della donna avvenuta l’8 agosto del 2022 a causa di una lunga malattia.

Olivia Newton-John com'è morta e malattia/ Da trent'anni combatteva contro il cancro

E’ stato proprio John Easterling a dare la notizia della morte della moglie attraverso i social. John ha scritto: “La signora Olivia Newton-John (73) è morta pacificamente questa mattina nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile. Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre trenta anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione curativa e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con il Fondo Olivia Newton-John Foundation, dedicato alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro”. Olivia è morta in serenità nel suo ranch nella Carolina del Sud, dove viveva la famiglia, alla presenza dei parenti e gli amici.











