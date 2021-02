Olivia Newton John: “Grease misogino? Datevi una calmata”/ “Rilassatevi un po’”

Nelle scorse settimane – com’è ormai universalmente noto – è scoppiato un vero e proprio caso attorno a “Grease”, capolavoro del cinema finito nel mirino di un’ampia fetta del pubblico televisivo inglese. Perché? Dopo essere stato trasmesso in tv dalla BBC, buona parte degli spettatori ha deciso di bollare il lungometraggio come misogino, razzista e omofobo, nonostante si tratti di una pellicola girata negli anni Settanta (risale, più precisamente, al 1978) e in tutti questi decenni nessuno si sia mai permesso di muovere una benché minima critica in tal senso nei confronti del regista o del cast che ha fatto sognare generazioni di innamorati.

Tali giudizi, peraltro, sono giunti alle orecchie anche degli attori che interpretarono quel film di straordinario successo, a cominciare da Olivia Newton John, co-protagonista insieme a John Travolta nei panni di Sandy Olsson, la ragazza bionda e timida che fa perdere la testa al mito della scuola, Danny Zuko e che finirà poi per sfoderare un lato aggressivo e altamente seducente che nessuno pensava che potesse possedere.

OLIVIA NEWTON JOHN: “SU GREASE DATEVI UNA CALMATA”

Proprio la straordinaria interprete di “Grease”, Olivia Newton John, è intervenuta nelle scorse ore nel bel mezzo di un podcast per commentare il giudizio che una porzione abbondante della popolazione anglosassone ha espresso nei confronti del lungometraggio nel quale lei stessa ha recitato: “Datevi una calmata – ha asserito –. Il film è stato realizzato negli anni Settanta e parla degli anni Cinquanta. È un film musical divertente e non va preso sul serio. Tutti prendono le cose sul serio. Abbiamo bisogno di rilassarci un po’ e goderci le cose per quello che sono”. Dichiarazioni forti e inequivocabili, che testimoniano una netta presa di distanze da parte dell’attrice nei confronti di critiche probabilmente eccessive, invitando la gente a prendere meno seriamente le cose e a gustarsi di più la propria esistenza. Un consiglio, peraltro, che giunge da una donna davvero forte, impegnata da anni in una dura lotta contro il cancro e che ha saputo dare il giusto peso ai fattori davvero determinanti nella propria vita, primi su tutti gli affetti.



