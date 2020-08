Olivia Paladino “Borsa da 80mila euro”/ Fidanzata premier Conte tra polemica e bufale

Se nei giorni scorsi Olivia Paladino era finita sotto lo sguardo attento di tutti per via delle foto pubblicate da Diva e Donna che vedevano lei e il premier Conte al mare soli soletti, adesso la stessa è finita nell’occhio del ciclone per via di una foto che la ritrae con una borsa in mano che ha dato il via ad un vero e proprio scandalo, perché? Lo scatto mostrerebbe Olivia Paladino con in mano una borsa “Kelly” in stile pic nic da oltre 80mila euro e questo ha fatto infuriare il popolo dei social che da ieri ormai non fa altro che condividere lo scatto gridando allo scandalo come se il male del nostro Paese fosse legato proprio al fatto che la donna sia in grado di spendere così tanti soldi per un accessorio. In molti hanno gridato allo scandalo accostando il suo “vezzo” al premier, ai soldi e a come l’Italia sia allo sbando, ma altri hanno notato che potrebbe non essere come sembra.

OLIVIA PALADINO VITTIMA DI UNA BUFALA OPPURE NO?

La borsa sembra simile a quella che costa migliaia di euro e che potrebbe essere un pezzo vintage della collezione Hermés ma è vero anche che potrebbe essere un modello nuovo che richiama quella e non è necessariamente la stessa e, quindi, non sarebbe uguale nemmeno il costo. Secondo quanto riporta “Bufale.net” potrebbe trattarsi proprio di una vera e propria bufala facendo notare che alcune rifiniture non sono presenti nella borsa che Olivia Paladino porta in mano. Sullo sfondo rimane il fatto che Olivia Paladino, manager nel lussuoso Grand Hotel Plaza 5 stelle nel cuore di Roma, potrebbe aver speso i suoi soldi come meglio le aggrada e non necessariamente deve essere un regalo del premier Giuseppe Conte ma la polemica non si placa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA