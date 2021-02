Olivia Paladino come Melania Trump?/ Video: Giuseppe Conte le chiede la mano e lei…

Olivia Paladino come Melania Trump? Il riferimento è sorto spontaneamente quando dopo aver visto l’uscita di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Nel cortile ha raccolto gli applausi dei dipendenti, che si sono affacciati dalle finestre per salutarlo. Al suo fianco la compagna, a cui ha chiesto di avvicinarsi. Lei allora ha fatto capolino sul tappeto rosso. Quando è arrivata al fianco dell’ormai ex premier, lui prova a darle la mano. Lei non ci ha pensato neppure, forse non si è neppure accorta di quel gesto. Ma Conte ha insistito e alla fine Olivia Paladino ha “ceduto”. La scena però ha ricordato quando l’ex first lady Melania Trump in molteplici occasioni pubbliche non ha mai dato la mano al marito Donald Trump, anzi in più occasioni è arrivata a scacciarlo con un gesto secco.

Però non è arrivato da Olivia Paladino, a cui poi Giuseppe Conte ha aperto la portiera della macchina con molta galanteria per farla entrare prima in aiuto. Una presenza discreta quella della fidanzata di Conte, che durante l’esperienza di governo del compagno lo ha accompagnato poche volte, scegliendo di non mostrarsi come first lady in carica.

OLIVIA PALADINO E LA RELAZIONE CON GIUSEPPE CONTE

Olivia Paladino ha preferito continuare ad occuparsi dell’hotel di famiglia, il Plaza di via del Corso a Roma, restando lontano dai riflettori. Stando a quanto riportato da Vanity Fair, chi la conosce la definisce una «lavoratrice instancabile», con la sorella Cristina, in qualità di editorial manager. La fidanzata di Giuseppe Conte si occupa di marketing ed eventi, quindi presentazioni, mostre e charity. Ha madre svedese, l’attrice Ewa Aulin, che l’ha cresciuta a Stoccolma. Poi si è trasferita a Roma. Inoltre, Olivia Paladino è mamma: ha una figlia di 12 anni, Eva, che è nata da una precedente relazione. Proprio la scuola romana frequentata dalla figlia è stata l’occasione per conoscere Giuseppe Conte, perché è la stessa frequentata dal figlio dell’ex premier, Niccolò, nato da un matrimonio poi naufragato. Ma proprio l’attività di Olivia Paladino è stata oggetto di polemiche, infatti ricordiamo l’incursione de “Le Iene” che ha avuto strascichi non solo politici.





