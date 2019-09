OLIVIA PALADINO COMPAGNA DI GIUSEPPE CONTE/ Foto in spiaggia: fisico impeccabile e…

Lady Conte “paparazzata” in spiaggia: prima o poi doveva capitare anche a lei e nei giorni in cui il marito, premier uscente nonché primo ministro incaricato dal Capo dello Stato per formare un nuovo esecutivo (piattaforma Rousseau permettendo…) dato che la bionda compagna dell’avvocato del popolo è stata pizzicata a Ponza dal settimanale “Chi” mentre si rilassava in compagnia della figlia Eva, avuta però da una precedente relazione. Costume bordeaux e fisico invidiabile, Olivia Palladino è apparsa in grande forma: figlia di Cesare Paladino, il proprietario del Grand Hotel Plaza, uno dei più rinomati di Roma, e dell’attrice svedese Ewa Aulim (da cui ha evidentemente preso alcuni tratti nordici), secondo la rivista di gossip sarebbe da tempo frequentatrice di quelle spiagge del litorale laziale, non troppo lontani da quei palazzi della politica in cui il compagno è impegnato in questi giorni tra consultazioni e incontri con i vertici del Partito Democratico. (agg. di R. G. Flore)

A PONZA CON LA FIGLIA

Olivia Paladino, compagna di Giuseppe Conte, resta lontana dai palazzi della politica. Mentre il premier incaricato è impegnato nella formazione del nuovo governo Pd-M5s, la “First Lady” è in vacanza con la figlia. Lo dimostrano le foto pubblicate da “Chi”, il settimanale in edicola oggi mercoledì 3 settembre. Olivia Paladino si trova a Ponza con la figlia Eva. La donna è molto riservata e schiva, caratteristiche che sono apprezzate dal premier, a cui non piace mostrarsi al di fuori della sua attività pubblica. Nata e cresciuta a Roma, la 38enne è figlia di Cesare Paladino, proprietario dell’Hotel Plaza, situato a pochi metri da Piazza di Spagna a Roma. Oggi è una manager di successo nel settore alberghiero. Comunque a Ponza ha sfoggiato un fisico da modella: capelli lunghi biondi, occhi castani e un costume intero con oblò laterali in pieno stile “Baywatch”. Non manca, come accessorio, un bracciale di conchiglie, che va di moda quest’estate.

OLIVIA PALADINO, COMPAGNA DI GIUSEPPE CONTE IN VACANZA

Olivia Paladino, più giovane di 15 anni di Giuseppe Conte, è stata “paparazzata” al mare con la figlia Eva, nata da una precedente relazione. Mamma e figlia sono riprese mentre si apprestano a giocare a pallavolo nello splendido mare italiano. Ma la “First Lady” italiana ha trascorso gran parte dell’estate nella casa di famiglia vicino Roma. E questo per una ragione ben precisa, riportata dal settimanale: non lasciare a lungo il compagno, impegnato con la crisi politica aperta dalla Lega. Però ha voluto ritagliarsi del tempo con la figlia, quindi le ha regalato una settimana di vacanza alla figlia a Ponza. Ma comunque è riuscita a trascorrere qualche giorno di vacanza con Giuseppe Conte, nonostante gli impegni politici del compagno. La coppia è stat infatti fotografata a Sabaudia dal settimanale “Oggi”, che tra l’altro aveva scattato le foto del primo ingresso di Olivia Paladino a Palazzo Chigi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA