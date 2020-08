Olivia Paladino e Premier Giuseppe Conte/ Foto pagate a peso d’oro ma effusioni zero

Ma davvero vogliamo evitare l’argomento Giuseppe Conte? Oltre ad essere premier al timone del nostro Paese in piena Pandemia, Conte è riuscito a diventare oggetto del desiderio di migliaia di donne e uomini che in questi mesi hanno creato meme e video che lo vedono protagonista nei ruoli più disparati. Per lui sono nate molte pagine fan che lo hanno mostrato in tutte le salse e proprio questo ha fatto “alzare le sue quotazioni” tant’è che adesso si parla di prezzi esorbitanti per i primi scatti rubati del Premier insieme ad Olivia Paladino, la sua fidanzata. I rumors hanno iniziato a circolare proprio ieri quando Diva e Donna, in edicola oggi, ha annunciato che ci sarebbe stato un servizio esclusivo proprio su Giuseppe Conte e la sua fidanzata insieme al mare.

GIUSEPPE CONTE E OLIVIA PALADINO IMMORTALATI AL MARE

Secondo quanto riporta liberoquotidiano.it sembra che le foto siano state prima offerte al settimanale Chi ma che siano poi passate in mano a Diva e Donna che le avrebbe pagate a peso d’oro dopo una dura lotta con il settimanale rivale ma quello che vedranno i fan sarà una coppia al mare ma con zero effusioni romantiche. Una foto mostra il premier e la fidanzata Olivia Paladino con lo sguardo perso verso l’orizzonte e in un’altra il premier, infreddolito, si accinge a fare il bagno, e poco altro. Per chi non la conoscesse ancora, Olivia Paladino, fidanzata del premier, dovrebbe avere circa 40 anni visto che con Conte, come lui stesso ha riferito, ci sono circa 15 anni di differenza. Giovane, bella e ricca, la Paladino è figlia del proprietario dell’hotel Plaza di Roma e di un’attrice, Ewa Aulin, ha frequentato le migliori scuole private e adesso si occupa dell’attività di famiglia. Alle spalle ha un rapporto fallito da cui è nata la figlia adesso adolescente.



