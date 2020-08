Olivia Paladino la nuova “arma” di Conte?/ “Cambio di strategia, ora gli serve per..”

Olivia Paladino è la “fase 2” di Giuseppe Conte? Qualcosa sembra essere cambiato nella comunicazione del premier. Per due anni la sua fidanzata è rimasta nell’ombra, poi c’è stata una svolta improvvisa. Ne parla il Quotidiano.net, provando a spiegare cosa possa esserci dietro. Sono mosse volute? Il presidente del Consiglio si mostra casual e alla mano, prendendo le distanze da quei politici che ostentano l’arroganza dei potenti. Per Giovanni Diamanti, co-fondatore di YouTrend-quorum, «un’efficace costruzione della leadership in Italia necessita di una narrazione del leader come parte di una coppia». Di conseguenza, la figura di Olivia Paladino, rimasta in disparte a lungo, oggi è importante per «completare il percorso di Conte verso una leadership matura e condivisa». Da qui l’idea che sia nata una fase 2 comunicativa per Conte. In tal caso, non ci sarebbe nulla di casuale. Oggi tra l’altro ci sono più notizie a disposizione sulla donna. Oltre al fatto che il padre era il proprietario dell’hotel Plaza di Roma, si sa che la madre era un’attrice, che ha una figlia 12enne nata da un precedente matrimonio, ha fatto ottimi studi in scuole esclusive della Capitale e che l’amore col premier sarebbe nato in una scuola del centro storico romano frequentata anche dal figlio di lui. Inoltre, come il compagno adora cinema e letteratura.

OLIVIA PALADINO LA NUOVA “ARMA” DI CONTE? ECCO PERCHÉ

Antonio Noto, uno dei maggiori sondaggisti italiani, spiega che Giuseppe Conte non fa nulla per caso. Le sue mosse sarebbero tutte studiate a tavolino, come la sua apparizione al Cinema America con la compagna. «Prende spunto, e lo fa bene, da una tradizione comunicativa molto statunitense e molto poco europea. Dove c’è un copione fisso: il leader deve avere accanto una compagna», dice a Quotidiano.net. Per quale motivo? Perché questo lo rende “normale”, fa passare il messaggio che sia uno di noi. Questa analisi è confermata anche da Massimiliano Pananari, sociologo della comunicazione dell’università Mercatorum di Roma, secondo cui Conte vuole fornire un’immagine rassicurante, soprattutto ora che è protagonista della scena pubblica. «Un contesto “domestico” reso visibile a tutti, analogo a ciò che gli italiani hanno vissuto massicciamente nel corso della quarantena». Quelle voci di un Conte autoritario e disinvolto nella gestione del potere verrebbero quindi “sopite” con questa immagine tranquillizzante. Un uomo normale che va al mare e che sta con la sua fidanzata, una figura “pop” anche dal punto di vista del linguaggio. E in questo Olivia Paladino lo aiuta senz’altro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA