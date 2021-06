Olivia Rodrigo, il primo album Sour/ Il successo a 18 anni della nuova Taylor Swift

L’appena diciottenne Olivia Rodrigo ha pubblicato il suo primo album ”Sour”. Il suo esordio discografico era fra i più attesi, visto il grande successo internazionale ottenuto con il singolo ”Drivers License” uscito a gennaio. Molti l’hanno definita la nuova Taylor Swift, artisticamente parlando, e per la Rodrigo non può che essere una enorme soddisfazione avendo affermato di essere cresciuta con le sue canzoni. Nel brano ”1 Step Forward, 3 Steps Back” è stato anche ripreso un sample della canzone della Swift ”New Year’s Day”, che viene riportato nella credit list dell’album ”Sour”.

Tutti i pezzi di Olivia Rodrigo raccontano di storie d’amore struggenti, con un mood tra rabbia e malinconia, la voce sussurrante e qualche accordo di chitarra. E’ questo che l’ha portata ad essere riconosciuta tra gli artisti più ascoltati dalla nuova generazione, e la prima cantante donna ad avere ben due singoli dal disco di debutto piazzati al numero uno della classifica di Billboard. E’ da gennaio, quando è uscita ”Drivers License”, che si è posizionata in vetta alle classifiche di mezzo mondo, arrivando dopo cinque mesi al numero uno in diverse nazioni con il suo primo album.

Olivia Rodrigo: le critiche sui testi

Per quanto Olivia Rodrigo possa aver raggiunto un notevole successo, non sono mancate le critiche riguardanti i testi delle sue canzoni. Difatti, la critica che le viene fatta notare di più è quella di saper comporre solo brani monotematici che parlano esclusivamente di amori finiti. La cantante non si è fatta mancare l’occasione per rispondere, e allora ha detto: ”Ho diciott’anni, trovo sia naturale che le mie canzoni parlino di sentimenti. Di cosa dovrei scrivere? Della compilazione delle tasse?”.

Seppure ancora adolescente, la Rodrigo è decisa e con le idee ben chiare: scrive e mette in musica le sue esperienze, come nel brano ”Traitor”, nel quale racconta del tradimento subito da parte del suo ex ragazzo e riporta quei momenti in cui l’ingenuità ha vinto facendole credere fosse l’uomo della sua vita. Anche ”Drivers License”, che a pochi giorni dalla pubblicazione come singolo raggiunse più di 65 milioni di ascolti su Spotify, è nato dopo una delusione amorosa che Olivia Rodrigo ha vissuto sulla sua pelle e che l’ha portata a sentirsi molto confusa.

