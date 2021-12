Olivier e Alexandre Francois, marito e figlio Arianna Bergamaschi/ I suoi amori

Definire Arianna Bergamaschi una delle cantanti più amate dai bambini non è certamente azzardato. L’artista, classe 1975, è stata infatti scelta nel 1990 come testimonial della Disney per l’Italia, ruolo che le ha permesso di ottenere un contratto e di incidere ben quattro album, oltre a diverse compilation. Tra i suoi brani più noti e ricordati ancora oggi c’è certamente la sigla de “La Sirenetta“.

L’artista non ama però particolarmente parlare della sua vita privata, ma questo è un ambito che le regala non poche soddisfazioni. Da tempo, infatti, lei ha raggiunto la felicità al fianco di Olivier Francois, 60enne che è amministratore delegato del Gruppo FCA. Dal loro amore è nato un bambino, Alexandre.

Olivier e Alexandre Francois: chi sono i due uomini di Arianna Bergamaschi

Olivier Francois è uno dei top manager più importanti, che vanta nel suo curriculum anche un incarico come capo marketing di Stellantis. La passione per l’economia gli è stata tramandata dal papà. In passat l’uomo è stato sposato con Caroline Dupois, da cui ha avuto tre figli: Guillaume (1996), Arnaud (1998) e Nicolas (2004). Nella sua vita, subito dopo la separazione, è poi entrata Arianna Bergamaschi, diventata sua moglie nel 2004 in seguito a una cerimonia da sogno a Venezia.

Nel 2016 il loro rapporto è stato coronato dall’arrivo di un bambino, Alexandre. Tra di loro è stato subito un colpo di fulmine, che dura ancora oggi: “Quando ho conosciuto mio marito ho capito a cosa mi sarebbe servito il francese che mia mamma mi insegnava quando ero piccola – ha raccontato lei a Serena Bortone, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ -. E’ stato amore a prima vista“.

