Olivier François è il marito di Arianna Bergamaschi, celebre cantante e mamma di Alexandre: perché si sono sposati due volte in 10 anni

La celebre cantautrice Arianna Bergamaschi è legata da molti anni a Olivier François, un dirigente d’azienda francese e amministratore delegato di Fiat, Abarth e DS Automobiles. L’uomo ha quattro figli ma solo uno di questi lo ha avuto dalla relazione con la cantante (Alexandre), oggi sua moglie per ben due volte. Sì, perché Arianna e Oliver si sono sposati civilmente nel 2014, ma hanno poi celebrato il matrimonio religioso ben 10 anni dopo. Una decisione che ha una motivazione spiegata a Verissimo da Arianna, nonché legata a un’importante promessa.

Anticipazioni Beautiful 12 novembre 2025/ Finn si allontana bruscamente da Steffy, una visione lo ha turbato

“Il nostro è un amore che dura da tanti anni. – ha raccontato a Silvia Toffanin la cantante, spiegando poi perché si sono sposati due volte e a distanza di tanti anni – Quando l’ho conosciuto era ateo, non credeva in niente. Lui mi aveva detto: ‘Visto che sei cattolica, se duriamo 10 anni ti prometto che ci sposiamo in chiesa’”.

Concorrenti Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini vuole 3 nomi ‘bomba’/ “Contattate delle star!”

Olivier François è il marito di Arianna Bergamaschi: la promessa mantenuta e il doppio matrimonio

Una promessa che Olivier François ha mantenuto, visto che giusto 10 anni dopo, nel 2024, i due sono convolati a nozze con una cerimonia religiosa e un festeggiamento che ha poi accolto anche tanti nomi della musica e dello spettacolo, da Il Volo a Fabio Rovazzi ma anche il regista Gabriele Muccino e molti altri. Le toccanti immagini sono andate poi in onda in esclusiva a Verissimo, dove Arianna Bergamaschi ha tenuto a sottolineare come suo marito fosse profondamente emozionato per questa nuova unione, alla quale hanno poi partecipato anche gli altri figli dell’imprenditore, che hanno ottimi rapporti con Arianna.