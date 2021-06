Olivier François e Alexandre, marito e figlio Arianna Bergamaschi/ “La più fortunata”

Chi è Olivier François marito di Arianna Bergamaschi?

Il manager Olivier François e la cantante Arianna Bergamaschi si sono sposati nel 2014, sette anni dopo essersi conosciuti, a Venezia. Prima una cerimonia intima a Ca’ Farsetti, poi una festa sul Canal Grande. “Sotto ci sono tre cuori, che all’inizio non avevo notato. Ai tempi eravamo due, poi finalmente siamo diventanti tre”, ha raccontato la voce ufficiale delle sigle Disney a “Vieni da me”.

Arianna Bergamaschi, chi è la ragazza della Sirenetta/ Volto, voce e penna Disney

Nel 2016, infatti Arianna e Oliveri sono diventati genitori di Alexandre. Lo scorso 4 settembre 2020, in occasione del loro sesto anniversario di nozze, Arianna Bergamaschi ha scritto sui social una romantica dedica al marito: “Qualcuno dice che l’amore per la vita è quello che con coraggio scegli ogni giorno sempre e nonostante tutto. Questo è ciò che faccio ogni giorno… ma non si ha bisogno di avere coraggio quando ti sentì la donna più fortunata che esista!”.

Antonio Giuseppe Malafarina e l'incidente/ "Nel 1988 un tuffo in mare e divento tetraplegico"

Olivier François: da quindici anni nel gruppo Fiat

Olivier François, nato nel 1961 a Parigi, è da anni fra i top manager del gruppo FCA. Si è laureato in economia, finanza e marketing all’Università Dauphine e ha conseguito un diploma all’Institut des Sciences Politiques). Negli anni ’90 ha iniziato a lavorare per il gruppo PSA: ha guidato la filiale danese della Citroën e, dal 2001, quella italiana. Quattro anni dopo entra nel gruppo Fiat: Sergio Marchionne gli affida il marchio Lancia e il coordinamento delle attività di comunicazione per tutti i brand. Nel 2009, con la nascita della FCA, diventa presidente e amministratore delegato della Chyrsler. Dal 1° settembre 2011 è a capo del brand Fiat e del marketing del gruppo. Nel 2021 è stato nominato Global Chief Marketing Officer di Stellantis, la società nata dalla fusione di Fca e Psa.

LEGGI ANCHE:

Cristina Sebastianelli, moglie Orso Maria Guerrini/ "L'unico che capisce le donne"

© RIPRODUZIONE RISERVATA