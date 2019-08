Oliviero Toscani “Chiesa club sadomaso”/ Condannato per vilipendio della religione

Una denuncia presentata dalle associazioni Giuristi per la vita e da Pro vita. Contenuto è l’accusa nei confronti del noto fotografo Oliviero Toscani di aver pronunciato frasi offensive nei confronti della Chiesa durante il programma radiofonico La Zanzara dello scorso 2 maggio 2014, dunque ben cinque anni fa. Ma si conoscono i tempi della giustizia italiana. Allora Toscani, fingendosi un marziano capitato per la prima volta in un edificio religioso aveva detto: “Vedi uno inchiodato alla croce, un altare con bambini nudi che volano… Poi quell’altro sanguinante… la Chiesa sembra un club sadomaso”. Aveva inoltre aggiunto che “papa Bergoglio dice cose banali” e che fanno “santo Wojtyla che era contro il preservativo in Africa, un assassino”. Se il giudizio su papa Francesco può essere legittimamente espresso, quello su San Giovanni Paolo II è una accusa volgare e gravissima.

“WOJTYLA ASSASSINO”

Sempre nel corso del programma, aveva detto anche che “il Vaticano è la più grande organizzazione omosessuale e la più grande associazione maschilista del mondo”Le associazioni avevano chiesto una condanna a 100mia euro per danni, il giudice gliene ha concessi solo 500 mentre Toscani ha dovuto pagare una multa da 4mila euro e la condanna per vilipendio della religione cattolica. Secondo la legge italiana infatti “Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto”. Il fotografo si sa non è uno che ci va piano con le parole, tempo aveva aveva definito Giorgia Meloni “brutta, ritardata, miserabile e razzista”. Volgarità nei confronti di qualunque persona soffra di handicap, di cui Toscani evidentemente non ha alcun rispetto.

