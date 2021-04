Oliviero Toscani “D’Urso caramella da leccare”/”Palombelli? Luci coprono difetti…”

Scoppia la lite a Ogni Mattina dove Oliviero Toscani, in collegamento con Adriana Volpe, è stato chiamato a rispondere sulla situazione della fotografia, sull’essere tutti fotografi per via dei social e dei canoni di bellezza che oggi spingono al fotoritocco davvero esagerando. Il maestro oggi è davvero molto ispirato dall’argomento e anche un po’ imbronciato proprio perché i giornali non pubblicano più copertine e storie di una volta e anche la fotografia viene bistrattata a colpi di filtri e di modelle superpagate con poco da dire. Dopo aver dato della Barbie alla padrona di casa, Olivero Toscani rilancia tirando in mezzo anche Barbara d’Urso e Barbara Palombelli ree di avere delle forti luci in studio proprio usandole come dei veri propri filtri per nascondere i difetti, come si fa nella fotografia.

Oliviero Toscani contro le luci in tv della d’Urso e della Palombelli contro i difetti

I suoi termini sono davvero poco carini e questo spingono anche Adriana Volpe ad intervenire per provare a zittirlo. Ma cosa ha detto di così grave? “Barbara d’Urso con le luci diventa una caramella da leccare, Barbara Palombelli con 45 filtri per nascondere i difetti e la Lili Gruber anche lei..”. A quel punto Adriana Volpe lo interrompe ma non per “difendere le sue colleghe” ma perché quello è qualcosa di diverso che è legata alla libertà personale: “Quello che stai dicendo è stonato adesso”. E Toscani continua: “Questa poi è l’immagine a cui tutti aspirano”. Roberto Alessi poi interviene chiudendo: “Ci sono grandi artisti che vanno rispettati ma ci sono anche quelli che non vogliono essere conformi alla realtà ma che vanno rispettati, è la libertà di presentarsi come si vuole.. senza avere questo disprezzo verso il prossimo perché è sempre foriero di cattiva informazione, come sai mettere tu le luci… per dare, togliere e alleggerire..”.

