Oliviero Toscani “Giorgia Meloni come Wanna Marchi”/ “Chi l’ha votata è co*lione…”

Oliviero Toscani, noto fotografo e spesso sulle cronache per i suoi commenti sopra le righe non si è risparmiato contro Giorgia Meloni e gli italiani che l’hanno votata, definendoli “dei cogli*ni“. Le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento si sono appena concluse ed il risultato è ormai evidente con la vittoria di Giorgia Meloni e un Governo che si appresta ad essere di centrodestra. Intervistato dalla trasmissione radiofonica di Radio 24, ‘La Zanzara’, il noto fotografo e politico italiano, Oliviero Toscani ha lasciato il suo solito commento al peperoncino. Come riportato anche dal sito Dagospia Toscani ha parlato senza peli sulla lingua: “Gli italiani che hanno votato la Meloni sono dei cogli*ni”.

Una sparata a zero che non si è limitata a questa frase. I due conduttori David Parenzo e Giuseppe Cruciani gli hanno poi chiesto cosa ne pensa del fatto che siamo passati da Draghi e Meloni. “Penso che ci siano tanti cogli*ni in Italia, c’è gente che ha pure votato Salvini, vi rendete conto? C’è gente che non capisce” ha aggiunto Toscani. Ma il suo commento si è allargato anche all’esponente del Partito Democratico, Enrico Letta. Per Toscani Letta è “un pesce morto senza carisma”.

Oliviero Toscani: “La Meloni sembra Wanna Marchi”

Come riporta anche il sito Dagospia Oliviero Toscani adesso si aspetta un periodo durante il quale l’Italia sarà considerata come ai tempi di Berlusconi. “Gli italiani che hanno votato sono dei deficienti – dice ancora Toscani ai microfoni di Radio24 –, hanno scelto anche Mussolini ai tempi, hanno scelto Orban, delle cagate. Che torni Berlusconi non è normale, non è un Paese normale. Io sto qui e mi divertirò.” Toscani svela anche a chi ha dato il suo voto e da passato come attivista per il Partito Radicale non poteva che essere per l’esponente di +Europa, Emma Bonino.

“Ho votato la Bonino – ha detto a Parenzo e Cruciani -, anche questa volta a 80 anni non ho mai avuto al governo qualcuno che ho votato”. Infine, Oliviero Toscani, non si è limitato ad attaccare la leader di Fratelli d’Italia dal punto di vista prettamente politico, ma ha deciso di sparare a zero anche sul suo aspetto estetico. Non un esempio di bon ton… “Sembra Wanna Marchi – ha tuonato –, ha lo stesso stile, urla, strabuzza gli occhi, le unghie rosse, pitturata di blu, volgare, pseudo figa, trash ma senza stile”.











