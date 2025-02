Il fotografo Oliviero Toscani, morto a 82 anni il 13 gennaio scorso, è stato conosciuto a livello internazionale soprattutto per le campagne pubblicitarie controverse fatte per le linee di abbigliamento Benetton, scatti provocatori, a volte considerati scioccanti, che hanno fatto la storia, Il rapporto dell’artista con la società, durato oltre 20 anni, che sarà tra i protagonisti delle inchieste del programma Farwest, e che è stato raccontato recentemente anche dall’imprenditore e fondatore del gruppo Luciano Benetton, che ha ricordato in una intervista al Corriere della Sera, i momenti più importanti che hanno segnato la collaborazione che poi ha portato a pubblicare foto che oggi sono considerate vere e proprie opere d’arte che hanno influenzato all’epoca l’opinione pubblica in maniera incisiva.

“Oliviero aveva un modo ironico di lavorare, voleva raccontare il mondo in modo diverso occupandosi di grandi temi ma con leggerezza“, ha detto il dirigente, aggiungendo: “Volevamo parlare al mondo intero attraverso le foto e soprattutto i colori“. Una scelta che è poi diventata vincente, ma che all’epoca fu rischiosa e portò anche a polemiche e critiche sul piano internazionale, arrivando ad essere oggetto di discussioni e ripercussioni anche sul nome stesso dell’azienda.

Oliviero Toscani , il rapporto con la famiglia Benetton, le campagne pubblicitarie provocatorie e l’amicizia con Luciano

Tra gli scatti di Oliviero Toscani, inseriti nella campagne pubblicitarie Benetton, che più di tutti hanno fatto discutere perchè considerati provocatori furono soprattutto quelli che mettevano insieme le diversità e i contrasti con immagini che visivamente lanciavano un messaggio esplicito anche senza parole. Come ad esempio quella dei preservativi colorati nel 1991, inserita come risposta alla crescente lotta all’Aids di quegli anni o anche la foto che ritrae una famiglia multietnica composta da due donne e un bambino, intitolata “Una coperta per tre“, in un periodo nel quale il tema dell’omosessualità era ancora un tabù.

Poi il celebre “bacio proibito” tra il prete e la suora del 1992, diventato ormai iconico, che però scatenò non poche polemiche, soprattutto negli ambienti ecclesiastici. nella creazione di queste opere Luciano Benetton, che per Toscani accettò di posare nudo nel 1993, ricorda: “Ci divertivamo pur affrontando in modo rilevante alcune situazioni difficili, superando anche gli ostacoli“, d’altronde, aggiunge: “Il nostro rapporto non era solo professionale, c’era una amicizia che si è consolidata, soprattutto durante i viaggi all’estero“.