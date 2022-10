Oliviero Toscani: “Rave a Modena? Non fanno nulla di male”/ “Dobbiamo capire…”

Oliviero Toscani difende il rave a Modena: “Siete dei bacchettoni”

Oliviero Toscani ha spesso opinioni fuori dal comune e anche questa volta, a Zona Bianca, ha fatto discutere. Lo storico fotografo ha difeso i ragazzi che hanno occupato la città di Modena con un rave party abusivo, tanto da portare anche alla chiusura di alcune uscite autostradali. Toscani si è scagliato contro le opinioni estreme in merito al rave: “Non capisco questa voglia di castigare subito invece di capire… Questo mi dà molto fastidio, siete dei bacchettoni”.

Il pugno di ferro usato dal Viminale, secondo il fotografo, sarebbe eccessivo. Allo stesso modo, l’artista ha contestato anche il servizio mandato in onda dal conduttore Giuseppe Brindisi: “Quelle immagini non dicono nulla, questo non è giornalismo. Anche Woodstock era abusivo. Fate i seri, questo non è un buon servizio”. Brindisi ha risposto a tono: “Non mi sembra corretto paragonare Modena a Woodstock. Quello che abbiamo documentato è un rave abusivo, caro Toscani. E le immagini che abbiamo mostrato sono giornalismo, parlano chiaro”.

Oliviero Toscani contro Rita Dalla Chiesa

Oliviero Toscani, dopo aver difeso i giovani protagonisti del rave party e attaccato il servizio di Zona Bianca, si è schierato anche contro la parlamentare di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa. Quest’ultima infatti contestava la condotta dei ragazzi all’interno del capannone occupato, scatenando le ire di Toscani: “Ma cosa state dicendo, sono dei ragazzi e non fanno nulla di male. Voi non potete dire che sono drogati”. La Dalla Chiesa a sua volta ha risposto: “Hanno fatto una occupazione abusiva e questo basta per definire la gravità della situazione”.

Al fotografo ha risposto anche il co-direttore di Libero Senaldi: “Sembra una piazza di spaccio e spacciano droga, lo spaccio non è lecito in Italia e quindi prima o poi la polizia interverrà. Io non penso che il ministro dell’Interno prenda un provvedimento così perché si sveglia la mattina o perché riceve un piccione viaggiatore, se prende un provvedimento di sgombero è perché avrà delle evidenze”.











