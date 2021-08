OLIVIERO TOSCANI SALUTO ROMANO A LA RUSSA/ “Camerata!”, “Comunista stalinista!”

Scontro durissimo a Controcorrente fra Ignazio La Russa e Oliviero Toscani. Motivo dello scambio di vedute conclusosi con un saluto romano ironico del fotografoo l’emergenza umanitaria in Afghanistan. Toscani non è per niente d’accordo con la visione dell’esponente di Fdi che chiede di mettere dei paletti all’accoglienza: “Proviamo a fare un esercizio di fantasia – dice il fotografo –come sarà fra 10 anni? Cosa sarà tra 20 anni? TUtti questi bambini che vediamo lì, che hanno quell’età che poveretti non si rendono conto, saranno grandi, forse saranno integrati nei Paesi dove saranno accolti e guarderanno questi documenti che noi dobbiamo vedere tutti i giorni. E diranno: “Ma cosa facevano quei cretini? Ma non ragionavano?“. Io penso ci faranno un processo di Norimberga! Proviamo a immaginare il futuro, è una vergogna quello che sento dire di non accettare i migranti!“.

OLIVIERO TOSCANI SALUTO ROMANO A LA RUSSA

Veronica Gentili a questo punto incalza: “Voglio sentire se La Russa è pronto al processo di Norimberga che faranno alla nostra umanità“. E Toscani non perde l’occasione per ribadire: “La Russa sarà uno in prima fila!“. La conversazione a quel punto semnbra esaurirsi, ma quando La Russa è in procinto di riprendere la parola sono di nuovo scintille: “Bene, adesso abbiamo sentito come la pensa il fotografo Toscani“. E qui il diretto interessato: “Le cose che pensi tu le abbiamo già sentite, anche in passato“. Come se non fosse abbastanza chiaro il riferimento politico fatto da Toscani, il fotografo aggiunge: “Camerata La Russa!“, il tutto accompagnato dal saluto romano fascista. La risposta di La Russa? Ovvio: “Comunista stalinista!“. Alla fine, a togliere dall’imbarazzo tutti, è Veronica Gentili, che chiede di non ripescare questo amarcord…

