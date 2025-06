Olly, piccolo incidente durante l’esibizione al Tim Summer Hits: cosa è successo al vincitore di Sanremo

Serata rischiosa al Tim Summer hits per Olly. Il cantante vincitore all’ultimo Festival di Sanremo ha acceso il pubblico romano con la canzone vincitrice della kermesse, Balorda Nostalgia. Tutto meravigliosamente bene, se non fosse per il rischio caduta durante l’esibizione. Il cantante genovese ha rischiato l’incidente almeno un paio di volte mentre si scatenava prima sul palco e poi tra il pubblico. Il video ha fatto il giro della rete, con il giovane artista che ha poi ammesso di aver rischiato grosso.

“Stavo cadendo”, ha detto candidamente il cantante genovese, mentre si accingeva a riprendere possesso del palco. Insomma, l’emozione ha fatto un brutto scherzo ad Olly. O forse è stata solo distrazione. Di sicuro, dopo l’incidente sfiorato, ha ripreso con entusiasmo l’esibizione.

La caduta sfiorata non ha scalfito il buon umore di Olly, che ha preso tutto con ironia. “Roma, visto che ho rischiato di cadere cinque volte, ce lo ricantiamo un’altra volta questo ritornello?”, ha detto entusiasta il cantante genovese. Ad assicurarsi che stesse bene ci ha poi pensato il mitico Carlo Conti, colui che lo ha voluto fortemente al Festival di Sanremo.

“Ho solo fatto la figura dello scemo ma è bello, perché è tutta vita anche questo”, ha detto con ironia. Applausi a scena aperta per il cantante, che si è preso i complimenti anche della co-conduttrice del Tim Summer Hits, Andrea Delogu, che ha sottolineato il suo percorso. “Hai fatto una gavetta importantissima”, gli ha detto, prima di introdurre Balorda Nostalgia.