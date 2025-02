Olly con la canzone “Balorda Nostalgia“ è tra i 14 cantanti big protagonisti della terza serata del Festival di Sanremo 2025 in onda giovedì 13 febbraio in prima serata su Rai1. Il cantautore sulla scia dei successi di “Devastante” e il duetto “Per due come noi” in coppia con Angelina Mango torna alla kermesse canora come uno dei favoriti alla vittoria finale. La prima esibizione non ha lasciato più di tanto il segno considerando anche la classifica provvisoria della prima serata che lo vede escludo dalla top 5 dei cantanti più votati dalla Sala Stampa Tv e Web. Non è ancora deciso nulla, visto che questa sera il cantante tornerà ad esibirsi per una seconda volta sottoponendosi al giudizio della giuria della radio al 50% e televoto (50%).

Quasi sicuramente sarà tra i 5 cantanti più votati della serata considerando la sua fanbase molto attiva e soprattutto composta da giovanissimi avvezzi al televoto e ai social. Proprio il web non sembra aver particolarmente apprezzato la canzone di Olly anche se c’è chi grida alla vittoria finale della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Olly con Balorda Nostalgia divide i social: sarà sul podio?

Olly con Balorda Nostalgia punta al podio delle 5 canzoni più votate della terza serata del Festival di Sanremo 2025 potendo contare sull’affetto dei fan e di buona parte del pubblico dei social dove è uno dei cantanti più seguiti di questa edizione. Sui social però non ci sono solo commenti di approvazioni, anzi c’è chi all’ipotesi di una vittoria della kermesse ha detto: “Immeritatamente. Alle donne ogni volta si chiede innovazione e cazzi vari, lui con la solita ballad trita e ritrita pompato a mille. Capisco che la Donà debba portare alla vittoria tutti i suoi protetti, ma qui si esagera”.

Non solo c’è chi sottolinea il poco talento vocale del cantante che anche durante la prima esibizione ha stonato, mentre su X il commento di un utente punta l’attenzione sulla manager Marta Donà, colei che si occupa anche di Marco Mengoni ed Angelina Mango. “Quanto vi ha pagati Marta Donà per pomparlo così fino all’estremo sto cantante?” – è il commento di un utente che lancia grandi sospetti su questo giovane cantante che, a dirla tutto, ha una canzone sicuramente carina, ma niente di così “wow” da urlare alla vittoria!