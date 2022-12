Olly, chi è? Con “L’anima balla” a Sanremo Giovani 2022/ “Rincorriamo ciò che ci tiene vivi”

Olly, finalista di Sanremo Giovani con la canzone L’anima balla: il cantautore genovese sogna il Festival

Tra i dodici ambiziosi finalisti di Sanremo Giovani c’è anche Olly, artista promettente che desidera farsi spazio tra i big del prossimo Festival che andrà in scena come di consueto all’iconico teatro Ariston. Nella puntata di questa sera, venerdì 16 dicembre, l’artista vuole giocarsi al meglio le sue chances, con l’intenzione di strappare il pass decisivo per la kermesse. Il cantante genovese, energico e malinconico, punta dritto al Festival della canzone, con la consapevolezza di chi ha saputo amalgamare diversi contrasti musicali e di chi ha dato prova di possedere un talento sicuramente non comune. Tra ritmi effervescenti, racconti intimi e profondi, ma anche riflessivi e suggestivi, Olly si sta facendo spazio nell’attuale panorama musicale.

Fiat 131 chi è? Con “Pupille” in gara a Sanremo Giovani/ "E' una dedica d’amore"

Riuscirà quindi a lasciare il segno in questa finale di Sanremo Giovani? Farcela potrebbe voler dire conquistare il biglietto per il Festival di Sanremo 2023, il vero obiettivo dei finalisti in gara. Per quanto riguarda la canzone e il suo significato, Olly ha dichiarato: “L’anima balla quando si sta seguendo qualcosa che ci smuove dentro e che ci tiene vivi e innamorati nonostante le difficoltà incontrate sul percorso”.

Romeo & Drill, chi sono? In gara con “Giorno di scuola”/ "Sanremo Giovani? Emozioni assurde"

Olly, significato e video della canzone L’anima balla: l’importante è continuare a ballare

Nel suo pezzo, infatti, emerge il modo in cui guarda alla musica, ma anche di vivere la vita. “Spero che il messaggio sia chiaro e potente per tutti coloro che lo ascolteranno, tanto quanto lo è per me: abbi il coraggio di seguire ciò che ti fa ballare l’anima”, ha detto entusiasta Olly. “Non importa quanto la ragazza bussi alla sua porta, quello che importa è continuare a danzare”, il concetto ricorrente del giovane cantautore.

Non a caso la clip del brano che lo vede protagonista, lo vede danzare a ritmo sfrenato in una stanza di albergo dove ascolta a tutto volume dalle cuffie di un vecchio walkman la sua amata canzone. L’Anima Balla ha già conquistato i fan del giovane artista, adesso però dovrà compiere un ulteriore step per poter procedere a gran passo verso il sogno Festival di Sanremo 2023.

Sanremo Giovani 2022, finale/ Diretta, chi sono i cantanti finalisti in gara e come si vota

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DE L’ANIMA BALLA SU RAIPLAY.IT











© RIPRODUZIONE RISERVATA