Da quando ha vinto il Festival di Sanremo 2025, il suo nome è sulla bocca di tutti. Ma Olly non è di certo nuovo al mondo della musica, seppur giovanissimo. Con la sua Balorda Nostalgia il cantautore genovese ha conquistato tutta Italia e ora si appresta a vivere un’estate musicale da vero protagonista. Tra eventi sold out, concerti e ospitate, Olly cavalca con grande entusiasmo il successo e la notorietà maturata dopo la kermesse canora.

“Quando vinci Sanremo cambia ogni cosa”, ha detto in una intervista riportata da Radio Italia. “Sono contento, crescerò tanto, ci sono tante sfide che stanno arrivando”, ha raccontato l’artista genovese. Olly sente di aver già compiuto passi avanti importanti rispetto ai suoi esordi, cambiando mentalità: “Cantare in cameretta è una cosa, fare un tour è un’ altra, sali sul palco e ti ci metti d’impegno”.

Il Festival di Sanremo 2025 ha rappresentato l’evento chiave di quest’annata, anche se Olly adesso è già con la testa ai prossimi impegni musicali. Quest’estate, come dicevamo, sarà impegnatissimo e già stasera, venerdì 13 giugno, sarà tra i protagonisti di Tim Summer Hits con la sua musica. Il cantante genovese è uno degli ospiti più attesi e, dopo la ‘botta’ Sanremo, come la definisce lui, la sfida si rinnova ogni giorno, per superarsi e rispettare le aspettative dei fan.

Un ringraziamento lo riserva ai suoi amati genitori, che lo hanno sempre sostenuto e supportato nel rincorrere il suo sogno. “I miei genitori non ci capiscono più niente. Loro mi hanno sempre dato la possibilità e i mezzi per poter fare quello che volevo fare assumendomene la responsabilità”, ha raccontato teneramente a Radio Deejay.