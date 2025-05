Olly, anno fantastico tra la vittoria del Festival di Sanremo e l’amore: c’è l’ex di Federico Chiesa nel suo cuore?

Al Festival di Sanremo 2025 è stato assoluto protagonista con la sua Balorda Nostalgia, che ha stravolto e vinto la kermesse. Olly ha cominciato l’anno nel migliore dei modi, aprendosi nuove strade dopo una breve ma intensa gavetta che lo ha portato all’Ariston. Il giovane cantautore genovese sta facendo passi da gigante e, anno dopo anno, conquista sempre più spazio tra i grandi della musica italiana.

Se la carriera sorride, la vita privata sentimentale non è da meno: stando ad alcune indiscrezioni giornalistiche, l’artista genovese sarebbe impegnato con Benedetta Quagli. Sarebbe lei la misteriosa fidanzata di cui si parla da tempo, ma il condizionale resta d’obbligo perché nessuno dei due ha mai confermato.

E’ Benedetta Quagli la fidanzata di Olly? I rumor non si placano, ma resta il mistero…

Nel frattempo il nome di Olly è stato accostato ad altre colleghe del mondo della musica, ma parliamo di sole suggestioni di gossip. La pista più accreditata, per quanto riguarda la fidanzata, resta quella che porta all’imprenditrice ed influencer classe 1993. Diversi utenti, ben informati, avrebbero confermato la relazione tra il cantante e Benedetta Quagli, ma ripetiamo: non ci sono ad oggi indizi concreti.

La ragazza, ricordiamo, ha avuto una relazione in passato con Federico Chiesa, che in Italia ha indossato le maglie di Fiorentina e Juventus. I due avrebbero vissuto una storia d’amore di tre anni, prima di separarsi definitivamente nel 2021. Dopo di lui non è chiaro se si sia più fidanzata o meno, anche perché ha mantenuto un certo riserbo sulla propria vita sentimentale. Ora però ci penserebbe il genovese Olly a farle battere il cuore.

