Chi è Olly, dalla vittoria al Festival di Sanremo alla clamorosa rinuncia di Eurovision: estate ricca di impegni dopo il grande successo...

Con la vittoria al Festival di Sanremo 2025 ha toccato picchi di popolarità e gioia davvero incredibili. Olly, con la sua Balorda Nostalgia, è salito sul tetto della kermesse, aprendosi a nuove strade e prospettive. Con coraggio e determinazione ha rinunciato ad Eurovision Song Contest, lasciando il posto a Lucio Corsi per concentrarsi sui concerti estivi che lo vedono protagonista. Questa sera, venerdì 27 giugno, va in scena al Tim Summer Hits 2025, dove è atteso con la sua musica e tutta la sua energia. Un successo meritato per il giovane cantautore genovese, che non è certo nuovo al mondo della musica.

Olly è single o fidanzato?/ Le voci e gli indizi portano all'influencer Benedetta Quagli, ma...

Si era già fatto notare a Sanremo Giovani e adesso, con la vittoria dell’edizione principale, inizia un nuovo capitolo della sua carriera. L’agenda estiva è fitta di impegni e i fan non potrebbero essere più felici. Per abbracciarli tutti e concentrarsi sugli eventi delle prossime settimane, come dicevamo, ha persino rinunciato alla vetrina di Eurovision lo scorso maggio. Una decisione fortemente voluta e ben ponderata.

Olly, caduta dalle scale al Tim Summer Hits: come sta?/ "Ho rischiato e fatto la figura dello scemo"

Olly spiega il successo di Balorda Nostalgia e l’importanza di restare fedeli a se stessi

“Credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio”, aveva detto dopo la vittoria a Sanremo il giovane cantante genovese. Così, Olly, si è preso del tempo per riconnettersi con se stesso. E oggi guarda al futuro con più consapevolezza e con grande soddisfazione per il successo di Balorda Nostalgia.

Nella clip della canzone, oltretutto, c’è una citazione al film Toro scatenato di Martin Scorsese. “E’ un back-to-back con se stessi”, precisa Olly. “Perché quando spegni la luce la spegni tu. Sei da solo. È anche la rappresentazione di quello che significa stare sul palco. Sul ring vai da solo, ma ti porti il lavoro di tutti”, ha detto sulle pagine di iconmagazine.it

Olly, chi è?/ Dagli esordi al successo senza fine di Sanremo: "I miei genitori non ci capiscono più nulla"