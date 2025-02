Chi è Olly, che ha vinto il Festival di Sanremo 2025? Il cantante ha portato sul palco dell’Ariston la canzone “Balorda Nostalgia“, che sera dopo sera ha iniziato ad entrare nelle orecchie degli italiani trasformandosi in un pezzo dolce, orecchiabile e ben scritto. Lui insieme a Sarah Toscano è stato uno dei concorrenti più giovani di Sanremo 2025. Classe 2001, si è diplomato in Conservatorio, al quale si è iscritto nel 2014 mentre a 15 anni ha dichiarato di aver scritto il suo primo testo.

Figlio di mamma magistrato e papà avvocato, Olly inizia sin da piccolo a capire che la sua più grande passione è la musica, cosa che lo conduce a cercare di farsi strada tramite i social pubblicando i suoi brani. Uno tra questi è stato una cover de “La notte” di Arisa, che è diventato subito virale sul web. Non solo, il successo vero e proprio arriva su TikTok con “Un’altra volta“, la sua canzone che ottiene ben 5 milioni di riproduzioni su Spotify. Da qui, la sua strada nel mondo della musica è segnata.

Olly vince Sanremo 2025: il grazie ai fan su Instagram

Appena dopo la vittoria di Sanremo 2025, Olly ha voluto pubblicare un semplicissimo ringraziamento ai fan che lo hanno sostenuto in tutto questo percorso. Il suo sogno da bambino era proprio questo, diventare un cantante. Ma forse nemmeno lui si aspettava una vittoria così grande e su Instagram ha scritto semplicemente “Grazie” con una foto di lui con in mano la palma del festival e in bocca una sigaretta, forse per calmarsi un po’ dopo lo stress. Inutile dire che i commenti dei fan hanno popolato il suo profilo in pochi secondi: “io lo sapevo … finalmente tutti si sono accorti di te”, scrive un’utente, “olly vittoria meritata sei un grande”, “ORA PRENDITI ANCHE L’EUROVISION”.