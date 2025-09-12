La vita sentimentale di Olly fa discutere, archiviato il presunto flirt con Belen Rodriguez, ora spunta il nome di Giulia: è la misteriosa fidanzata?

Ormai la musica passa quasi in secondo piano. Certo, con il triplo evento che si terrà al Luigi Ferraris la prossima estate, Olly ha dimostrato di avere polpa e talento. Non che ci fossero dubbi, ma da qualche tempo a questa parte – fondamentalmente da quando ha vinto Sanremo 2025 – il suo nome è più associato al gossip che alla musica. Questo perché il giovane artista genovese è stato accostato a diverse donne famose del mondo dello spettacolo, tra cui la splendida Belen Rodriguez.

Si è parlato a lungo di un possibile flirt con la modella, ma alla fine la frequentazione non è sbocciata o comunque si è rivelata una semplice amicizia. La possibile liaison ha alimentato il fuoco del gossip per tutta l’estate, anche per via di alcuni indizi sospetti che però si sono rivelati infondati.

Olly è single o fidanzato? Il gossip non si placa e ora spunta il nome della misteriosa Giulia

Eppure c’è chi continua a pensare che qualcosa ci sia stato tra Olly e Belen, anche se definirla sua fidanzata è stato alquanto azzardato. Infatti ogni suggestione è caduta nel dimenticatoio, per fare posto ad una nuova voce relativa a Benedetta Quagli, altra ragazza che sarebbe stata avvistata più e più volte insieme a Olly.

Anche in questo caso, tuttavia, le voci si sono dissipate quando l’esperto di gossip Alessandra Rosica ha ridimensionato la frequentazione, spiegando che la ragazza in questione è legata a Olly in amicizia, senza coinvolgimenti sentimentali. Oltre a Benedetta Quagli, infatti, ci sarebbe un ulteriore nome – Giulia – una ragazza misteriosa di cui al momento si sa poco o nulla.