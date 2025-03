Il mondo del gossip non arretra mai, soprattutto quando l’occasione suscita un particolare interesse: a poche settimane dalla conclusione di Sanremo 2025, al centro della scena c’è il vincitore della kermesse, Olly. Non solo il brano che lo ha portato al primo posto, non solo la scelta di declinare l’invito all’Eurovision 2025, il mondo del gossip infatti si domanda: Olly ha una fidanzata?

Fino a qualche giorno fa sembrava impossibile scandagliare la vita privata di Olly – vincitore di Sanremo 2025 – e trovare informazioni a proposito di una possibile fidanzata. Eppure, negli ultimi giorni sembra esserci una svolta ma siamo ancora nel merito dei retroscena e dei rumor. La fidanzata di Olly è Gaia? Ebbene sì, pare che proprio con la collega sia nato un rapporto speciale al punto da alimentare le voci a proposito di una possibile liaison tra i due.

Olly e Gaia sono fidanzati? Le voci di gossip insistono e le ‘prove’ non sono poche…

A sganciare la ‘bomba’ di gossip negli ultimi giorni è stato il settimanale Di Più Tv – come riporta DiLei – affermando con particolare sicurezza: “Olly e Gaia sono innamorati”. A rincarare la dose e ad avvalorare la tesi secondo cui la cantante sarebbe appunto la fidanzata del vincitore di Sanremo 2025 spuntano diversi commenti sui social, reciproci tra l’altro, che mettono in evidenza, sì una stima artistica, ma anche un certo affetto a prescindere dai meriti musicali.

“Sei magnetica”, scrive Olly riferendosi a Gaia e lei di pronta risposta: “Sei luce”, questi alcuni degli scambi al miele apparsi sui social – com racconta DiLei – e che sembrano avvalorare la tesi di una possibile liaison tra i due cantanti. A questo punto, dato che mancano all’appello conferme o smentite, si aspettano ulteriori risvolti su questo gossip a tema musicale.

