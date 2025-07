Olly, chi è il cantante che ha vinto Sanremo nel 2025? Cosa sappiamo della sua vita privata? Paparazzato di recente con la bellissima Belen

Reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo, Olly sta vivendo un anno magico. Il cantante originario di Genova, dove è nato nel 2001, ha vissuto un tour ricco di grandi emozioni, con i fan che lo hanno acclamato a gran voce in ogni concerto. Insomma, un periodo magico per l’artista che ha scritto “Balorda nostalgia”, assicurandosi le preferenze del pubblico e della giuria dell’Ariston. Olly, appassionato di musica fin da bambino, ha studiato al conservatorio ma si è anche laureato in economia a Milano, senza mai tralasciare né lo studio né la sua passione.

Belen Rodriguez e Olly stanno insieme? Verità sul flirt tra dediche, video e rumor/ "Lei è andata a casa sua"

Tornando a Sanremo, proprio mentre il cantante genovese era impegnato all’Ariston, si erano diffuse voci su una possibile frequentazione con Benedetta Quagli, ex fidanzata di Federico Chiesa. I due erano stati visti insieme e inoltre durante la settimana di Sanremo, Benedetta ha visto le serate della kermesse musicale con gli amici di lui. Una relazione, dunque, almeno secondo i giornali scandalistici: una storia però mai confermata dai due, anzi. Sembrerebbe che la frequentazione sia finita poco dopo, forse per la mancata volontà di lui di impegnarsi seriamente in una storia d’amore. Ma oggi Olly è fidanzato? Cosa sappiamo della sua vita privata?

Belen Rodriguez e Olly stanno insieme?/ "Lui incollato a lei": il video al concerto fa esplodere il gossip

Olly ha una fidanzata? Di recente paparazzato con… Belen

Solo poche settimane fa Olly è stato visto in compagnia di una delle donne più belle e sexy del panorama televisivo italiano: Belen. I due sono stati paparazzati insieme al concerto di Marracash a San Siro e ancora visti sotto casa di lui. Tra loro la differenza di età è importante: ben 17 anni in più per la modella argentina, ancora oggi bellissima. Ci sarà davvero del tenero tra loro? Non è dato a sapersi, almeno in questo momento. Fatto sta che le foto ci sono, le voci anche, come è normale che sia. Saranno loro a smentire o confermare questa presunta frequentazione.