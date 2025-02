Olly, chi è: nato in una famiglia economicamente stabile

Olly, nome d’arte scelto da Federico Olivieri, è nato a Genova nel 2001, figlio di un avvocato e una magistrata. Venuto su in una famiglia benestante, durante l’infanzia si è avvicinato al mondo della musica e durante l’adolescenza ha avuto modo di ispirarsi ad artisti italiani come Marracash e Tedua. Si è iscritto al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, diplomandosi dopo aver studiato musica e canto. Si è poi iscritto all’Università degli Studi di Milano per studiare Economia e management, laureandosi.

Nel 2016 è cominciata la sua carriera musicale: adolescente, Olly ha formato il collettivo musicale Mammut Branco. Più avanti ha cominciato a pubblicare video su YouTube, ottenendo un buon riscontro. Nel 2022, dopo aver aperto il concerto di Blanco a Genova, ha preso parte a Sanremo Giovani, arrivando secondo e prendendo parte al Festival di Sanremo 2023 con “Polvere”, posizionandosi al ventiquattresimo posto. Successivamente “Polvere” è stato certificato disco di platino, ottenendo un buon riscontro in termini di vendite. A Sanremo 2025, invece, Olly partecipa con “Balorda nostalgia”.

Olly convince a Sanremo 2025 con “Balorda nostalgia”

“Balorda nostalgia”, la canzone di Olly, è piaciuta e non poco al pubblico di Sanremo 2025, tanto che l’Ariston gli ha anche tributato una standing ovation. “Sei un talento” scrivono su X e ancora “Dai su annunciatelo vincitore e andiamo a nanna, sei spaziale”. E ancora in un altro tweet si legge: “Ripeterò all’infinito che un Olly non ve lo potete inventare. Talento, ironia, bellezza, felicità, presenza scenica sono caratteristiche che i veri artisti hanno”. La sua canzone, dunque, ha convinto tutti e secondo tanti potrebbe addirittura vincere. Lo dimostra la standing ovation che gli ha tributato l’Ariston dopo la sua esibizione nella terza serata del Festival: lui, emozionato, ha ringraziato tutti, mettendo tra i suoi ricordi più belli quell’esibizione sul palco di Sanremo.