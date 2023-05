Olly choc: avvistato in compagnia di una donna over 60/ Lo scoop sulla presunta fidanzata

Olly, gli scatti rubati in compagnia della presunta nuova fiamma

Rivestire il ruolo di giovane talento nel mondo della musica, magari anche di bella presenza e con un discreto seguito sui social, sembra bastare per alimentare rumor di gossip e indiscrezioni sentimentali. L’ultimo ad essere finito in un “clamoroso” gossip a tinte rosa è stato Olly, protagonista sul palco dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il giovane artista, come riporta la pagina Instagram Webboh, è stato paparazzato in compagnia di quella che potrebbe sembrare la sua nuova fiamma.

Olly rompe il silenzio sulle accuse di omofobia/ "Sei una chec*a? Non volevo che…"

Gli scatti che ritraggono Olly in dolce compagnia, di per sé, non dovrebbero generare particolare interesse. L’attenzione della cronaca rosa si è però accesa – stando a quanto riportato da Webboh – per un dettaglio non proprio banale. Pare infatti che la donna con la quale si mostra in atteggiamenti affettuosi sia particolarmente più grande di lui. Nello specifico, la pagina Instagram parla di una signora over 60.

OLLY CON "POLVERE" NELLA FINALE DI SANREMO 2023/ Il web: "Merita di più"

Olly paparazzato con una donna più grande: l’indiscrezione sull’età

Il tempo è ancora giovane per avanzare ipotesi e indiscrezioni clamorose su un’effettiva storia d’amore tra il giovane Olly e la presunta nuova fiamma over 60. Osservando gli scatti pubblicati dalla pagina Instagram Webboh, si evince una “sospetta” complicità che lascerebbe credere che effettivamente tra i due possa esserci del tenero. Non sono arrivate per ora conferme o smentite e chiaramente il beneficio del dubbio è sempre lecito; potrebbe anche semplicemente trattarsi di un equivoco e in ogni caso il limite anagrafico quando si tratta di amore è un tabù più che sdoganato.

"POLVERE" TESTO COMPLETO CANZONE OLLY SANREMO 2023/ Cambiare prospettiva di vita

Proprio al portale Webboh, Olly aveva raccontato di essere ancora single; la circostanza risale proprio ai tempi della partecipazione al Festival di Sanremo e nel frattempo qualcosa potrebbe essere effettivamente cambiato. Il giovane cantante tra l’altro non ha mai ostentato la propria realtà e quotidianità sentimentale, nonostante sia particolarmente attivo sui social. In attesa di conoscere ulteriori dettagli sull’indiscrezione, la curiosità sui social risulta essere piuttosto alta in riferimento all’identità della donna over 60 con la quale è stato avvistato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA