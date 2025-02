Olly canta Balorda Nostalgia a Sanremo 2025: “C’è una cosa che voglio scoprire sul palco…”

Sanremo 2025 è un appuntamento importantissimo per Olly. Il giovane cantante ligure sbarca all’Ariston con Balorda Nostalgia, un brano che vuole assaporare e scoprire davanti alla sua gente. “Balorda Nostalgia un’emozione che tutti noi conosciamo, è una emozione sentita nel mio caso. Un’emozione che voglio scoprire”, spiega in una bella intervista a Raiplay alla vigilia della kermesse. Olly non si sbottona più di tanto, in fondo perché lui stesso vuole farsi trasportare da una canzone che ha sentito nascere dentro. “Ma la nostalgia non è qualcosa di successo, non è qualcosa forse di davvero accaduto, ma voglio scoprirlo sul palco di Sanremo 2025”, dice sibillino nella clip Rai.

Olly sente di essere cresciuto molto in questi ultimi mesi, grazie all’esperienza che ha fatto sul campo, acclamato da giovani e meno giovani. “A me piace ascoltare tutto, mi piace provare tutto, sicuramente resta in me la matrice cantautorale, mi piace molto scrivere per altri e per me, le mie canzoni infatti saranno sempre scritte da me”, assicura ai fan.

Olly scalpita per cantare Balorda Nostalgia a Sanremo 2025: “Ho più consapevolezza e poi…”

“Ho la consapevolezza di dover crescere, di cantare davanti alle gente, con la musica che faccio tutti i giorni con gli amici. Questo mi ha anche aiutato ad essere più consapevole”, spiega ancora Olly, sottolineando il percorso di crescita che lo ha portato a Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia.

“Rispetto a due anni fa, avendo fatto tanta musica tutti i giorni, avendo suonato e fatto il tour con tante date, la consapevolezza è aumentata ma sono al tempo stesso certo di dover fare ancora moltissimo. C’è ancora tanta esperienza da fare e tante cose da capire”. Quindi il ringraziamento a Carlo Conti, che ha scommesso sul suo brano Balorda Nostalgia. “A lui non posso altro che dire che non vedo l’ora di rivederci sul palco e cantare, perché a parlare non sono molto bravo”, il saluto di Olly.

