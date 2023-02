Olly con “Polvere”/ La critica di Sanremo 2023 non lo premia ma al web piace:”pezzone”

Olly: la prima volta a Sanremo

Olly si è esibito per la prima volta sul palco del Teatro Ariston in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Polvere”. Olly è il nome d’arte di Federico Olivieri, giovanissimo cantante genovese, classe 2001, che si è aggiudicato un posto tra i big in gara con la partecipazione al Sanremo Giovani, dove ha portato il brano “L’anima balla”. Il brano “Polvere” è stato scritto insieme a Emanuele Lovito e JVLI, che ha curato anche la produzione del pezzo.

Significato Testo "Polvere" di Olly/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2023)

“Ho voluto raccontare la mia idea che insicurezze, paure, difficoltà e disagi – la Polvere che annerisce lo scatolone – possano essere un modo per farci vedere la realtà in modo diverso, da un punto di vista insolito, non per forza sbagliato”, ha detto il giovane artista a Sounds Blog spiegando il significato della sua canzone.

Olly: la prima esibizione di “Polvere”

Per la sua prima esibizione al Festival di Sanremo 2023, Olly è salito sul palco con un look curato da Lorenzo Oddo: giacca con collo a scialle e sneakers. Stile semplice, ma scelta cromatica molto elegante. Al termine della serata è stata rivelata la classifica della sala stampa, che ha riservato al giovane artista il penultimo posto (tredicesimo, visto che si sono esibiti solo i primi 14 big in gara). Sui social, invece, “Polvere” ha ottenuto maggiori consensi: “MA CHE BRAVO. Emozionato ma si è goduto il momento, la canzone mi piace ma non avevo dubbi. Look top ma d’altronde ha lo stesso stylist di Levante”, “Posso dire che l’esibizione e canzone di Olly mi ha sorpresa in positivo?” e “Scoperta di questo Sanremo 2023 per me è Olly, pezzone peso”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

