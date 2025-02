A pochi giorni dalla vittoria della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025, Olly è pronto a raccontarsi ad Alessandro Cattelan durante la prima puntata della nuova stagione di “Stasera c’è Cattelan…su Rai2”. Con “Balorda nostalgia” ha trionfato al Festival di Sanremo 2025 anche se non sono mancate le polemiche legate al suo management, per altro quello di Angelina Mango e dello stesso Cattelan, ma anche per l’esclusione di Giorgia dalla top 5 finale. Polemiche a parte, Olly ora è chiamato ad una grande decisione: scegliere se partecipare o meno al prossimo Eurovision Song Contest 2025 che si terrà a maggio a Basilea.

Grazia Sambruna ‘distrugge’ la canzone di Olly a Sanremo 2025/ “Così si canta nella doccia…”

Durante la conferenza stampa post vittoria a Sanremo, Olly non ha nascosto lo stupore per il risultato: “quello successo è completamente folle. Non considero la vittoria, sono onesto”. Sulla possibilità di partecipare all’Eurovision ha detto: “ho bisogno di metabolizzare e prendere del tempo”.

Olly non partecipa all’Eurovision 2025?/ Lucio Corsi pronto a prendere il suo posto

Olly dopo Sanremo 2025 non partecipa all’Eurovision Song Contest 2025?

La partecipazione di Olly all’Eurovision Song Contest 2025 al momento è ancora in forse, visto che il vincitore di Sanremo 2025 ha chiesto del tempo per rifletterci visto che si tratta di una decisione importante. Il concorso si svolgerà presso la St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025 e ricordiamo da regolamento non permette a nessun cantante in gara di utilizzare l’autotune. A parte questo Olly durante quei giorni è impegnato con il suo tour, peraltro già sold out, quindi possibile che decida di rinunciarci per non cancellare – spostare i concerti.

Video Balorda Nostalgia e significato testo canzone di Olly a Sanremo 2025/ La nostalgia della quotidianità

L’obiettivo del cantante, consapevole della grande popolarità legata alla vittoria di Sanremo, è quello di mantenere i riflettori sulla musica: “ci tengo che al centro della musica ci sia sostanza”. Il cantante ha soli 23 anni e non ha alcuna intenzione di rappresentare una immagine perfetta, anzi ha confessato: “Aala truccatrice ho chiesto di lasciare le mie imperfezioni: ci tengo ad arrivare al pubblico come sono”. Dopo Sanremo 2025 non nasconde il suo desiderio più grande. “diventare la versione migliore di me stesso”.