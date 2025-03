Tra gli ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa di questa sera, domenica 2 marzo, c’è anche Olly. A distanza di due settimane dalla vittoria a Sanremo 2025, il cantante si esibirà per la prima volta nel talk show condotto da Fabio Fazio. Negli ultimi tempi, il giovane cantautore è stato al centro dell’attenzione non solo per la sua musica, ma anche per alcune indiscrezioni sulla sua vita privata. Da diversi giorni, infatti, in tanti si chiedono la stessa domanda: Olly ha una fidanzata? A tal proposito, il 23enne è finito al centro del gossip per una presunta relazione con un altro volto dell’ultimo Festival della Canzone Italiana: Gaia Gozzi.

Olly, chi è la fidanzata?/ Insistono le voci di liaison con Gaia dopo Sanremo 2025: “Sono innamorati…”

Il settimanale Di Più Tv è stato tra i primi a diffondere i rumors, riportando che i due sarebbero addirittura innamorati. Successivamente, Dagospia ha parlato di una “passione” scoppiata nei camerini dell’Ariston tra i cantanti. I diretti interessati non hanno ancora commentato la vicenda, a differenza di quanto accaduto con il presunto flirt con Benedetta Quagli, che è stato prontamente smentito dagli amici del giovane artista. Al contrario, Gaia e Federico Olivieri (questo il suo vero nome) hanno avuto diverse interazioni sui social, che hanno attirato ancora di più l’attenzione.

Olly ha una fidanzata? Spunta una nuova foto con Gaia Gozzi: cena romantica

Come se non bastasse, nelle ultime ore è emerso un altro indizio che farebbe pensare ad un legame romantico tra Olly e Gaia. Ieri, sabato 1 marzo, i due sono stati beccati insieme a cena in un esclusivo ristorante milanese di cucina brasiliana, un dettaglio notevole, considerando le origini materne della cantante. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, durante la serata i due avrebbero mostrato una complicità evidente, con atteggiamenti che andavano ben oltre una semplice amicizia. Il locale ha anche pubblicato una foto insieme alla presunta coppia, che ha rapidamente fatto il giro dei social.

Alla cena, però, non erano soli. Con loro c’erano diversi amici, tra cui un volto noto al grande pubblico: Giulia Stabile. Sui social ha iniziato a circolare un video in cui si vede il vincitore di Sanremo 2025 cantare, mentre Gaia e Giulia, sedute vicine, lo guardano incantate. Non è una novità che la ballerina sia molto amica dei due cantanti. Dopo la vittoria al Festival del genovese, infatti, aveva condiviso diverse storie di congratulazioni sul suo profilo Instagram. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se i due giovani artisti decideranno di confermare o smentire la loro presunta liaison.