Olly, artista di Genova in gara a Sanremo con “Balorda nostalgia”, ha fatto innamorare il pubblico con il suo brano ricco di dolcezza. In particolare modo le spettatrici all’Ariston e a casa non sembrano indifferenti al fascino “macho” del concorrente, che già lo scorso anno era salito sul palco di Sanremo con “Polvere”, posizionandosi in ventiquattresima posizione. Ma cosa sappiamo della vita privata del cantante? La domanda che si fanno quasi tutti è ovviamente quella più semplice e immediata: Olly è fidanzato? Cosa sappiamo?

Negli ultimi tempi l’artista genovese è stato accostato ad un volto noto del mondo dei social e dello spettacolo: si tratta di Benedetta Quagli. La bellissima modella e imprenditrice (ha creato qualche anno fa una linea di gioielli) è fiorentina: è conosciuta per essere stata la fidanzata di Federico Chiesa. Con il calciatore del Liverpool, prima alla Fiorentina e dopo ancora alla Juve, è stata per ben tre anni. I due si sono conosciuti proprio a Firenze, città di entrambi, e sono rimasti insieme fino al 2021. Se lui si è subito rinnamorato e sposato con la bellissima Lucia, lei ha tenuto un profilo più basso, non mostrando molto del suo privato. Di recente, però, alcuni indizi social l’hanno accostata proprio a Olly.

Olly è fidanzato? Le indiscrezioni sulla bella Benedetta Quagli

Olly è stato accostato a Benedetta Quagli dal mondo del gossip. La bella imprenditrice e modella di Firenze, infatti, avrebbe guardato Sanremo insieme agli amici di lui e mostrato il tutto sui social. Proprio questi indizi social hanno fatto pensare che tra i due potrebbe esserci del tenero. Una fonte vicina ai due ha spiegato che i due si frequentano da qualche mese ma che lui non sarebbe ancora convinto e dunque starebbe aspettando prima di ufficializzare la loro relazione. Chissà che Sanremo non lo aiuti a far chiarezza, ufficializzando la storia con Benedetta.