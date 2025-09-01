Olly è fidanzato? Il vincitore di Sanremo, molto amato dalle donne, ha una fidanzata al suo fianco? Diversi i rumors ma nessuna conferma

È senza dubbio uno dei cantanti del momento, a maggior ragione lo è diventato dopo la vittoria di Sanremo nel 2025. Olly non è soltanto uno degli artisti più apprezzati in questo momento ma anche uno dei più corteggiati e desiderati dal pubblico femminile. Il cantante originario di Genova, infatti, è diventato un sex symbol, molto amato dal pubblico femminile che non perdo occasione per ribadire l’attrazione nei confronti del giovane artista, come accaduto anche durante la cresima musicale dell’Ariston. Ma, al di là degli apprezzamenti delle fan, cosa sappiamo della vita privata del vincitore di Sanremo 2025? Olly è fidanzato?

Essendo un ragazzo sicuramente avvenente e anche di successo, con una grande popolarità nel mondo della musica, Olly è inevitabilmente molto corteggiato. Ma cosa sappiamo di come stia andando la sua vita privata in questo momento? Olly è fidanzato? Il cantante è stato accostato, durante il periodo di Sanremo 2025, alla giovane Benedetta Quagli, ex fidanzata di Federico Chiesa nonché giovane imprenditrice, che ha fondato una sua linea di gioielli insieme ad un’altra “wags”, la moglie di Locatelli. A quanto pare intorno a febbraio tra Olly e Benedetta c’era del tenero: lei avrebbe infatti seguito Sanremo con gli amici di lui. La storia non è stata però poi confermata: tutto sarebbe dunque finito ancora prima di iniziare.

Olly è fidanzato? Gli accostamenti a diverse donne

Archiviate le voci su Benedetta Quagli, Olly è stato accostato di recente ad un’altra donna. Dopo le voci su un presunto flirt con Belen, finite praticamente sul nascere, Olly è stato accostato ad un’altra ragazza di nome Giorgia Graiani. Non si tratterebbe di un volto noto nel mondo dello spettacolo: a quanto pare, infatti, Giorgia non è altro che una ragazza di Genova che Olly ha conosciuto perché sua conterranea. Comunque tra i due ci sarebbe davvero del tenero: sarebbe lei, infatti, la nuova fidanzata di Olly.