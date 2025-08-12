Cos'è successo davvero alla cena al ristorante di Olly? Le foto della tavola devastata potrebbero avere una motivazione inaspettata

Da qualche giorno Olly è finito al centro delle polemiche. Una serie di foto e video circolati sul web hanno infatti sollevato un polverone sul cantante, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, che ancora oggi fa discutere. Tutto è nato qualche giorno fa, quando sono trapelate sul web le immagini di una cena tra Olly ed alcuni amici. Se inizialmente a far discutere è stato un video in cui il cantante mangia e fuma contemporaneamente, senza mai posare la sigaretta, l’attenzione del web si è poi focalizzata sulle immagini della tavolata del gruppo, lasciata in condizioni pietose, tra fiumi di vino versati, mozziconi di sigarette lasciati sulla tovaglia, tazzine e bicchieri riversi e altro.

Un’immagine che ha letteralmente indignato il web, tanto che molti si sono chiesti se la popolarità giustificasse una maleducazione simile. Ma se ci fosse dell’altro dietro questa immagine? Se ci fossero altre motivazioni dietro il disordine mostrato in foto?

Olly, dietro la foto della tavola devastata al ristorante c’è una mossa pubblicitaria?

Molti utenti del web hanno fatto notare che dietro la foto della tavola devastata potrebbe esserci in realtà una mossa pubblicitaria. L’immagine tanto discussa è infatti molto simile alla copertina del nuovo singolo di Olly ‘Depresso fortunato’, il che ha portato a credere che tutto sia stato organizzato per promuovere il singolo in questione.

vabbè stream singolo con copertina più bella di sempre pic.twitter.com/LplURN7OeY — ꩜giuskata depressa (s)fortunata PURA VIDA (@W0RTH3PA1N) August 9, 2025

Il che significherebbe che la tavolata con gli amici sarebbe stata ‘devastata’ in quel modo di proposito, proprio per replicare la copertina del singolo e fare a questo pubblicità. Una mossa che starebbe sicuramente funzionando, visto che da giorni si parla di questa immagine, qualora fosse legata davvero alla promozione del brano. Detto questo, c’è da capire se il ristorante fosse a conoscenza dell’idea del cantante o se tutto sia stato comunque fatto all’oscuro degli addetti ai lavori del locale, il che denoterebbe comunque un mancato rispetto di cantante e compagnia.

