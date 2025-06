Tutto sulla vita sentimentale misteriosa di Olly: chi è la sua fidanzata? Le voci su Benedetta Quagli non si placano, anche se...

Benedetta Quagli e Olly, chi è la presunta fidanzata del vincitore di Sanremo 2025

La vita privata e sentimentale del cantautore genovese Olly resta avvolta nel mistero. Secondo i fan del cantante, il suo cuore batterebbe per la bella Benedetta Quagli, modella e influencer fiorentina classe 1993. I due starebbero insieme da tempo, ma il condizionale è d’obbligo perché la coppia non ha mai confermato e non si è mai mostrata pubblicamente. Di sicuro in passato Benedetta Quagli ha avuto una relazione con Federico Chiesa, ex calciatore della Fiorentina. Con il giocatore viola, la ragazza ha fatto coppia fissa per circa tre anni, poi la loro storia è arrivata al capolinea.

Dopo aver troncato con il calciatore, Benedetta Quagli ha deciso di mantenere un profilo basso per quanto concerne la sua vita privata e non ha mai risposto direttamente alle voci sulla relazione con Olly. Lo stesso cantante di Balorda Nostalgia ha sempre messo un muro tra la vita professionale e sentimentale, perché “l’amore è privato e dev’essere la musica a parlare”.

Olly e Benedetta Quagli sono fidanzati? Gli indizi parlano chiaro ma…

Eppure, come dicevamo, non mancano gli indizi che avvicinano Olly a Benedetta Quagli. Molti credono che la ragazza sia effettivamente la sua fidanzata, perché sarebbe apparsa in alcune storie Instagram di lui, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025. Inoltre sul web è spuntata una foto di coppia al cinema, con le voci e i rumor sulla loro relazione che si sono inevitabilmente intensificati.

Ora che l’estate è iniziata il gossip impazza su Olly e la sua fidanzata Benedetta Quagli: stanno insieme davvero o si tratta solo di voci? Difficile trovare risposte dai diretti interessati, più facile che possa esserci qualche avvistamento in giro per l’Italia o per il mondo nelle prossime settimane. Occhi ben aperti, dunque. La storia tra Olly e Benedetta intriga non poco i fan del cantante…

