Spunta una nuova segnalazione sulla vita privata di Olly: il cantante sarebbe stato pizzicato con una ragazza di nome Giulia.

Olly continua ad essere il protagonista della scena musicale italiana, ma anche del gossip. Il suo nome, infatti, in questa calda estate, è al centro di rumors e indiscrezioni. Dopo le voci su un presunto flirt con Belen Rodriguez nate perché entrambi erano presenti al concerto di Marracash. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025, Olly non solo ha conquistato una fetta ancora più ampia di pubblico, ma anche il mondo del gossip ha cominciato ad occuparsi della sua vita privata.

Il giovane artista, in realtà, è sempre stato molto schivo e discreto ma nell’ultimo periodo le notizie che lo riguardano stanno aumentano. L’ultima è quella riportata sui social da Deianira Marzano che ha ricevuto e pubblicato una segnalazione secondo cui avrebbe una nuova frequentazione.

Chi è la ragazza accostata a Olly?

Della vita sentimentale di Olly non si sanno molti dettagli. Al di là dei rumors su Belen Rodriguez, infatti, non si sa se abbia una fidanzata anche se Deianira Marzano, tra le storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha condiviso anche il messaggio di una segnalazione ricevuta in merito ad una frequentazione dell’artista,.

“comunque ti posso dire che Olly ha un flirt con una ragazza di nome Giorgia” – scrive l’utente a Deianira Marzano. “Li hanno visti a Genova dei miei amici e lei ci è rimasta male perché lui vede pure altre ragazze”, continua la segnalazione. Da parte di Olly, tuttavia, non è arrivato nessun commento in merito. Il cantante, del resto, non ha mai commentato neanche le voci su Belen.