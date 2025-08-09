Olly finisce nella mirino di un'accesa polemica dopo la diffusione di video e foto di una cena con gli amici: cos'è successo

Una vera e propria bufera si è abbattuta su Olly nelle ultime ore. Il celebre cantante, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, è finito nel mirino delle critiche a causa di alcuni video e foto che stanno facendo il giro del web e riguardano una cena che lo ha visto protagonista insieme ad alcuni amici. Olly è al centro di un primo video che lo vede seduto a tavola, intento a mangiare un piatto di pasta. Fino a qui nulla di particolare, se non fosse che tutti hanno notato il fatto che il cantante non lasciasse mai la sigaretta e fumasse anche durante il passo.

Nel video, Olly fuma tra un boccone e l’altro di pasta senza mai lasciare la sigaretta. Un atteggiamento che ha sdegnato il pubblico, secondo il quale non solo il cantante sarebbe così attaccato al fumo da non riuscir neppure a cenare senza, ma sarebbe anche maleducato nei confronti dei presenti alla cena. Ma non è tutto.

“se vinco sanremo smetto di fumare” non la molla neanche quando mangia pic.twitter.com/kTpCdnOcen — mati☀️| in un chiosco a porto rico (@matixloueh) August 7, 2025

Fiume di critiche per Olly: le condizioni del tavolo della cena con gli amici fanno indignare il web

Hanno poi fatto il giro del web le foto che immortalano le condizioni del tavolo lasciato da Olly e dai suoi amici dopo la cena. Il disordine regna sovrano: fiumi di vino versati sulle tovaglie dei tavoli ai quali hanno cenato, pacchetti di sigarette vuoi e mozziconi spenti lasciati sul tavolo e non negli appositi contenitori. E ancora tazzine e bicchieri capovolti, briciole e macchie di caffè (come potete vedere nella foto sotto).

Appena vista questa foto di ieri sera di Olly e company e non ci vedo divertimento ma pura maleducazione. pic.twitter.com/Tr6EeCjn4x — Beatrice 🎀 (@beaDeil) August 8, 2025

Condizioni che hanno scatenato lo sdegno del web. C’è chi infatti ha commentato le immagini scrivendo: “Appena vista questa foto di ieri sera di Olly e company e non ci vedo divertimento ma pura maleducazione.” Inutile dire che si è scatenato contro il cantante un fiume di accuse e critiche, di fronte alle quali, al momento in cui scriviamo, Olly non ha ancora proferito parola.