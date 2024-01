Olly “La salute mentale è roba da ricchi”/ “Ho fatto un intero tour in cui mi vedevo cicciotello e poi…”

Olly ricorda come tutto è iniziato: “Sanremo Giovani? Ero consapevole dei miei limiti ma anche delle mie capacità”

Federico Olivieri, noto come Olly, ha compiuto un percorso straordinario che lo ha portato da studente di Economia & Management a vincitore di Sanremo Giovani e interprete di successo. Il giovane artista genovese ha conquistato il pubblico con il singolo “Polvere”, che ha ottenuto il disco di Platino, seguito da un tour entusiasmante e dall’album “Gira, il Mondo Gira”, premiato con il disco d’oro.

In un’intervista approfondita al Corriere della Sera, Olly ha ricordato la sua esperienza a Sanremo Giovani, inizialmente propostagli dalla casa discografica. Nonostante le incertezze iniziale, una volta salito sul palco, ha colto l’opportunità con consapevolezza dei suoi limiti e delle sue capacità. “Ero consapevole dei miei limiti ma anche delle mie capacità”, ha dichiarato.

Olly e la retromarcia sui testi ‘violenti’: dopo il caso di Giulia Cecchettin…

Il giovane artista genovese non si limita solo al mondo della musica ma si è espresso anche su temi importanti, come la decisione di modificare il testo di una sua canzone durante un concerto, in seguito all’omicidio di Giulia Cecchettin. Olly ha dimostrato una maturità emotiva nel riconsiderare il testo, nonostante alcune critiche, cercando di rispettare la sensibilità dell’argomento.

Altro aspetto rivelato nell’intervista è il rapporto col suo corpo. Olly ha rivelato di aver affrontato una fase di insicurezza legata al peso, ricordando un momento delicato tour in cui si è sentito cicciottello. “Credo sia giusto accettarsi per come siamo, ma anche volere di più da se stessi. E io voglio di più da me”, ha affermato Olly nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, sottolineando la sua volontà di crescere e migliorare sotto ogni punti di vista.

