Olly è il vincitore di Sanremo 2025 ed è stato nominato tale soltanto sabato sera dopo una lunga cavalcata di ore che si sono susseguite con la speranza di vedere sul podio delle donne, e invece nulla da fare per questo Festival di restaurazione messo in atto da Carlo Conti. Il brano ‘Balorda Nostalgia’ ha vinto mentre al secondo posto si è classifica ‘Volevo essere un duro’ di Lucio Corsi, scoperto se così si può dire da Carlo Verdone nella sua serie tv Vita da Carlo. Ma la domanda sorge spontanea: il vincitore del Festival parteciperà all’Eurovision 2025?

“Non ci ho ancora pensato” ha ammesso candidamente il trionfatore di Sanremo perché neanche si sarebbe immaginato di vincere nonostante fosse da novembre che chiunque scommetteva sulla sua vittoria data la manager che lo gestisce. Quindi lui ci deve ancora pensare bene e deve ancora capire cosa sia successo sabato sera.

Olly non va all’Eurovision 2025 e Lucio Corsi prende il suo posto? L’ipotesi

Cosa potrebbe succedere qualora Olly dovesse decidere di non partecipare all’Eurovision 2025 per qualsiasi motivo esistente al mondo? A quel punto a rappresentare l’Italia sarebbe il secondo classificato che ha incantato il pubblico con la sua ‘Volevo essere un duro’ e anche con la sua esibizione nella serata delle cover con Topo Gigio. Il cantante deve decidere entro sette giorni quindi dovrà riflettere non con troppa calma.

Cosa frenerebbe il giovane cantante dal partecipare a una manifestazione canora importante come l’Eurovision Song Contest? Senza dubbio dovrebbe studiarsi un minimo di coreografia, dovrebbe capire come riempire la scena, e guardare in faccia la realtà: ci sono artisti in gara molto forti e Lucio Corsi potrebbe incantare anche l’Europa con il suo essere diverso da tutti gli altri. Resta il fatto che il cantante vincitore di Sanremo non ha paura di perdersi o di essere soffocato dalle aspettative perché “la paura è un motore” che tiene vivi gli artisti che si mettono in gioco ogni volta che salgono sul palco davanti un pubblico

