I pantaloni di Olly si sono strappati durante il concerto a Genova, il cantante ha mostrato le mutande sul palco.

Olly non vedeva l’ora e finalmente è iniziato il suo ‘Tutta Vita Tour’ nei palazzetti, le prime due tappe le ha fatte nella sua amatissima città, Genova, allo Stadio della Fiumara. Grazie al suo talento è incredibile il successo che sta conquistando da quando ha iniziato a farsi spazio nel mondo della musica. Tra i vari traguardi anche la vittoria dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Balorda nostalgia’.

La notorietà fa fare i conti anche con molte critiche e polemiche, da quando è diventato famoso infatti Olly si è ritrovato spesso al centro di duri attacchi sui social. In molti criticano il suo comportamento e non perdono occasione per insultarlo duramente, però può contare sull’affetto e il sostegno di moltissimi fan e della sua speciale cerchia di amici che come ha detto lui stesso cerca sempre di proteggerlo. I suoi tantissimi fan hanno adorato le sue esibizioni nei giorni scorsi a Genova, sono previste altre tre date nella sua città natale il prossimo giugno e sono già sold out.

Olly mostra le mutande sul palco a Genova: si sono strappati i pantaloni durante il concerto

Durante i suoi concerti il noto cantante è sempre energico, pieno di vita, davanti ai suoi tantissimi fan si diverte non solo a cantare ma anche a fare simpatici balletti sul palco. Intervistato da Vanity Fair ha fatto sapere che è una cosa che si porta dentro da sempre il fatto di sentirsi vivo. A detta sua non significa necessariamente fare follie ma anche cose semplici come ballare senza vestiti in casa, seguire il vento, scrivere sul marciapiede ti amo e molto altro ancora.

Per via della sua popolarità è consapevole del fatto che non sarà più come prima andare al bar per prendere semplicemente un caffè, però non vuole rinunciare alla quotidianità. Il cantante ha fatto sapere che sta riscoprendo anche la bellezza di chiacchierare con i fan quando lo fermano invece di fare solo una foto. Ci ha tenuto a precisare che anche se adesso lo riconoscono per strada lui alla sua età vuole essere libero di essere anche un defic**nte, non pensa di essere perfetto ma nemmeno un maleducato, stronzo e cafone.

Intanto durante il concerto fatto a Genova, dove ha conquistato un successo notevole, Olly ha dovuto fare i conti con un piccolo ‘incidente’ sul palco. I suoi pantaloni si sono strappati mentre cantava, nel momento in cui il cavallo si è scucito si sono viste le mutande ma lui con la sua incredibile energia ha continuato a cantare facendo impazzire i suoi affezionati fan.