Olly da record su Spotify: Balorda nostalgia entra nella classifica mondiale

Sono passati pochi giorni dalla conclusione del Festival di Sanremo 2025 e, per il vincitore Olly, è tempo di tirare le somme di questa grandissima avventura televisiva conclusasi con la vittoria. La sua Balorda nostalgia ha sbaragliato la concorrenza issandosi al primo posto in classifica e, in questi giorni post-sanremesi, continua a dominare le classifiche di vendita e ascolto sulle principali piattaforme musicali, non solo in Italia ma in tutto il mondo.

La canzone si è infatti posizionata al 24° posto della Top Songs Global Chart di Spotify, la classifica mondiale dei brani più ascoltati sulla piattaforma: un traguardo straordinario cui si aggiunge anche il record di ascolti in un singolo giorno, oltre 3 milioni. Numeri di questo tipo, per una canzone italiana, non si registravano dal 2022 quando allora il record era detenuto da Mahmood e Blanco, vincitori al Festival di Sanremo con Brividi. Inoltre, la playlist di Sanremo 2025 è balzata al primo posto nella classifica globale di Spotify per numero di ascolti per il secondo anno consecutivo.

Balorda nostalgia di Olly è, dunque, un vero e proprio trionfo e in questi giorni sta godendo dell’effetto vittoria al Festival di Sanremo 2025 con risultati e numeri straordinari. C’è però ancora un nodo da sciogliere e legato alla possibile partecipazione dell’artista all’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. Dopo la vittoria a Sanremo, il giovane cantante genovese non si è ancora espresso a riguardo, sino alla partecipazione a Stasera C’è Cattelan di martedì sera.

In quell’occasione, intervistato da Alessandro Cattelan, ha spiegato di essere ancora indeciso: “A maggio c’è il mio tour che è sold-out già da un po’. Sono tornato a Genova dopo Sanremo, non ci ho ancora pensato“. In caso di una sua mancata partecipazione, il posto potrebbe essere occupato da Lucio Corsi, classificatosi secondo al Festival con Volevo essere un duro, o da un altro Big reduce dalla kermesse.