Olly ha deciso di rinunciare all’Eurovision Song Contest 2025: tocca a Lucio Corsi

Niente Eurovision Song Contest 2025 per Olly, il vincitore del Festival di Sanremo 2025 con Balorda nostalgia ha deciso di rinunciare alla ghiotta occasione di prendere parte alla rassegna musicale, con il posto italiano che è invece finito tra le mani di Lucio Corsi, secondo classificato all’Ariston con il brano Volevo essere un duro. Olly è intervenuto su Instagram per spiegare le ragioni della sua scelta, che ha spiazzato molti ma è arrivata al termine di un periodo di attenta riflessione: Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: “Alla fine devi fare quello che ti senti”, perchè tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre”.

Davide Spigarolo, fidanzato di Francesca Michielin/ Insieme dal 2022: "Al centro del mio mondo ci sei tu”

Sempre sul suo profilo Instagram Olly ha proseguito a spiegare le sue ragioni di rinuncia all’Eurovision Song Contest 2025: “Ecco io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio”.

Nicolò De Devitiis ha una fidanzata? / Un silenzio assordante e le voci su Rose Villain

Olly rinuncia all’Eurovision Song Contest 2025: la Rai conferma la decisione di Lucio Corsi

Dopo il toccante post con cui il vincitore di Sanremo 2025 ha spiegato di rinunciare alla rassegna organizzata a Basilea il prossimo maggio, la Rai ha comunicato che Lucio Corsi, spettante di diritto alla kermesse in caso di rinuncia del primo classificato, ha accettato di prendere parte all’Eurovision Song Contest 2025 con la sua canzone Volevo essere un duro. E Olly ha già incoronato il suo sostituto, sempre prendendo la parola sui social:

“Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita. Faccio un enorme in bocca al lupo a chiunque prenderà il mio posto: la musica in Italia è piena di artisti formidabili” le parole del cantante ligure.

Malattia di Francesca Michielin: cos'è la nefrectomia/ L'operazione subita nel 2023