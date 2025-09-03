Olly replica a modo suo alle polemiche per il tavolo lasciato in subbuglio dopo una cena con amici in un ristorante.

Se n’è parlato per giorni, discussioni – anche troppe – che hanno avuto come terreno fertile soprattutto i social; era inizio agosto quando Olly si è ritrovato al centro di roventi polemiche per una cena in un ristorante trascorsa con diversi amici. A far discutere furono le presunte foto del post-serata con vino versato a profusione sulle tovaglie e mozziconi di sigaretta sparsi un po’ ovunque. Richiami al decoro e al rispetto che hanno investito il cantante che, prima di qualche ora fa, aveva preferito rispondere con il silenzio alle diverse accuse ricevute non solo dal popolo del web.

Olly è fidanzato? Le voci su Benedetta Quagli/ Di recente accostato a Giorgia Graiani

Come riporta Chi Magazine, pare proprio che Olly abbia deciso di rompere il silenzio sul ‘caso’ del ristorante e del tavolo lasciato in subbuglio dopo una cena con amici. Nessuna intervista o dichiarazione diretta, e nemmeno una risposta argomentata per far valere le proprie ragioni o argomentare sulla vicenda. Il cantante ha infatti deciso di parlarne a modo suo: con una replica ‘artistica’.

"Ex fidanzata di un cantante famosissimo concorrente al Grande Fratello"/ Spoiler bomba: chi è

Olly, replica ‘musicale’ alle critiche per il tavolo di un ristorante ricoperto di vino e sigarette

Proprio ieri sera Olly è stato in concerto all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, occasione ghiotta per rispedire al mittente le chiacchiere delle scorse settimane a proposito del ‘caso’ del ristorante. Durante l’evento live, il cantante ha infatti deciso di modificare il testo della canzone ‘Depresso Fortunato’ inserendo una frase che in maniera piuttosto eloquente sembra riferirsi proprio alle discussioni delle scorse settimane. Da ‘Che ero ancora un po’ ubriaco, come chi si è divertito’, il brano – come racconta Chi Magazine – si è trasformato in “Il paese era incaz*ato, perchè ho versato un po’ di vino”. Insomma, un modo anche divertente per esporsi sulla vicenda anche se, di fatto, glissando su eventuali scuse o commenti in merito.

Olly e la foto della tavola devastata al ristorante: cos'è successo davvero?/ Spunta la verità